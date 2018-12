Feste e ponti del 2019 | il calendario

Ponti e Feste 2019 - un anno speciale. Occhio a quei “12 splendidi giorni”. Da non lasciarseli scappare… : Tutti i lavoratori del mondo, alla fine di ogni anno, si chiedono la stessa cosa: come cadranno le festività nel 2019? Quanti Ponti riusciremo a fare? Purtroppo, ve lo diciamo sin da subito, il 2019 sarà un anno scarno di Ponti, ce n’è soltanto uno che potrebbe permettere di fare fino a dodici giorni di vacanza filati nel calendario del 2019, ma ad averle le ferie! L’anno in realtà parte bene, perché il 1 gennaio è martedì, quindi con il ...