Fedez | Il mio 2018 tra il matrimonio con Chiara Ferragni e la nascita di

X Factor 2018 - il discorso d’addio di Fedez : “Non so cosa sarà del mio futuro” : “Ho iniziato X Factor che avevo 23 anni, non avevo mai fatto televisione prima. Con questo programma sono cresciuto e vi ringrazio tutti“. Poco prima che Anastasio venisse proclamato vincitore, Fedez, visibilmente commosso, ha pronunciato il suo discorso d’addio al talent di Sky, che lo ha fatto conoscere al pubblico televisivo. “Non ho idea di cosa succederà nel mio futuro, ma X Factor è il programma più bello della ...

Fedez dopo la festa : ‘Ho ricevuto minacce di morte - vogliono togliermi mio figlio’ : Non è un buon periodo per Fedez. I social che a lungo ha utilizzato per accrescere la sua popolarità gli si stano ritorcendo contro, in particolare dopo la tanto discussa festa al supermercato. In una serie di stories il rapper spiega che cosa sia successo a lui e alla moglie Chiara Ferragni negli ultimi giorni: “In questa settimana ho ricevuto minacce di morte, persone che hanno contattato gli assistenti sociali per togliermi mio figlio, ...