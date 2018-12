Federica Lisi Bovolenta ricorda il pallavolista scomparso | “Non aveva un cuore debole

ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 dicembre 2018) Il 24 marzo 2012 ildi Vigor, a soli 37 anni, smise di battere nel bel mezzo di una partita che stava disputando a Macerata. Una data drammatica per lo sport ma ancora di più per la sua famiglia, formata dalla mogliee dai suoi quattro figli, poi diventati cinque qualche mese dopo. Il ricordo del centrale azzurro di pallavolo è rimasto intatto nella memoria di tutti: “Lui era una brava persona, una bella persona. Nonunungrande. Era una persona molto buona, altruista, professionale nel lavoro e simpatica. In chiesa, al funerale ho detto che era un ca**one e c’è stata un’energia”, ha dichiarato laa Domenica In.Nel salotto di Mara Venier ha ripercorso anche il dolore legato alla morte del marito, quando medico le disse che Vigor non c’era più: “Io mi sono alzata, ho sentito una forza nello stomaco e ...