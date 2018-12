Fabrizio Bentivoglio | I governanti sono allo sfaldamento irreversibile Mi sento

huffingtonpost

(Di domenica 30 dicembre 2018) Tra i più amati attori italiani,è una garanzia a teatro, come sul piccolo e grande schermo. L'interprete si racconta oggi dalle pagine del Corriere della Sera, svelando lati inediti della sua giovinezza, prima che la carriera d'attore diventasse il suo destino e suo padre ancora lo sognava dentista, proprio come lui.Pur avendo sostenuto tutti gli esami del primo anno, non riuscivo a entrare nella fascinazione delle materie, mentre guardavo con stupore i miei compagni di studio ai quali brillavano gli occhi quando assistevamo a qualche lezione di anatomia ... E poi, il caso vuole, che mi capita di sentire un'intervista a un neodiplomato alla Scuola Paolo Grassi: raccontava con dovizia di dettagli come funzionava l'istituto ... E per me chiudere il libro e correre a iscrivermi per sostenere l'esame di ammissione, fu un tutt'uno.Dunque, la ...