F1 | la Red Bull si affida ai motori Honda Tanabe | “Soddisfatti dell’affidabilità” Sarà

F1 Red Bull - Horner : «Abbiamo fatto di tutto per trattenere Ricciardo» : MILTON KEYNES - C'erano state settimane di discussioni, poi Daniel Ricciardo si era deciso, e avrebbe dovuto firmare il rinnovo contrattuale dopo il Gp di Ungheria. Invece ha scelto la Renault ...

Nel 2019 in Red Bull non cambia niente : Max al centro : Secondo Christian Horner il prossimo anno Max Verstappen avrà un ruolo ancora più determinante in Red Bull. Quando gli è stato chiesto se abbia capito perché Ricciardo abbia deciso di lasciare e andare in Renault, il boss ha risposto: “No, sono ancora sorpreso, ma comprendo la sua voglia di qualcosa di nuovo. Ho fatto di […] L'articolo Nel 2019 in Red Bull non cambia niente: Max al centro sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

F1 - Max Verstappen : “Preferisco vincere una gara e poi rompere che essere lento per tutto l’anno. La nuova Red Bull? Sembra promettente” : Max Verstappen si sta preparando in vista della prossima stagione, il pilota della Red Bull si pone grandi obiettivi per il 2019 anche se non sarà semplice lottare alla pari con Mercedes e Ferrari. L’olandese punta sicuramente a vincere il Mondiale F1 in futuro, il prossimo anno ci saranno grandi novità in seno alla scuderia austriaca che utilizzerà i motori Honda e non più quelli Renault che hanno dato tanti problemi negli ultimi mesi ...

Red Bull pensa all'addio in F1 - il WEC nel futuro? - : LE MINACCE La Red Bull ritorna a tediare il mondo della Formula Uno con le minacce di abbandonare il Circus per approdare in nuovi lidi del motorsport . A paventare l'uscita dei bibitari dalla massima serie è stato Helmut Marko , figura di ...

F1 – Webber attacca Ricciardo : “che errore lasciare la Red Bull! Se ne pentirà presto - la Renault ha già…” : Mark Webber non ha alcun dubbio: Daniel Ricciardo potrebbe pentirsi ben presto di aver lasciato la Red Bull per trasferirsi alla Renault Stagione molto travagliata quella vissuta da Daniel Ricciardo. La Red Bull è sempre apparsa una spanna sotto il duo di testa formato da Ferrari e Mercedes, e le migliori prestazioni della scuderia di Milton Keynes le ha firmate tutte il compagno di scuderia Verstappen. Per Ricciardo nessun podio nel ...

Gasly non teme Red Bull e Verstappen : Pierre Gasly, promosso dalla Toro Rosso per sostituire Daniel Ricciardo, dice di non temere la vita in un top team né il compagno di squadra Max Verstappen. Gasly e Verstappen, entrambi ventenni, si conoscono bene, dato che sono stati rivali quando correvano coi kart. “Ricordo di essere stato in pole in tutte e quattro le manche, […] L'articolo Gasly non teme Red Bull e Verstappen sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

F1 – La clamorosa ‘minaccia’ : la Red Bull pronta a dire addio al Circus? : Helmut Marko minaccia un clamoroso addio: la Red Bull pronta a lasciare la F1 dopo il 2020? Il mondo della F1 riesce a far parlare di sè anche durante la pausa invernale. Terminata ormai da un po’ la stagione 2018, al termine della quale Lewis Hamilton ha festeggiato per il suo quinto titolo Mondiale, è la Red Bull a rendersi clamorosamente protagonista durante queste festività natalizie. Intervistato da Motorsport, Helmut Marko ha ...

F1 : la Red Bull potrebbe lasciare il Circus dopo il Mondiale 2020. Si punta alla 24 Ore di Le Mans : Mancano ancora alcune settimane prima del ritorno in pista delle vetture di Formula Uno, impegnate nel Mondiale 2019 che prenderà il via a Melbourne (Australia) il 17 marzo. Tuttavia, allo stato attuale delle cose, si guarda anche al di là dell’anno venturo, secondo quelli che potrebbero essere i possibili rapporti di forza. E’ il caso della Red Bull. Il team di Milton Keynes che, dal 2010 al 2013, aveva dominato la scena con il ...

Editoriale; Dal Vangelo secondo Red Bull : Ci siamo abituati ad associare il marchio Red Bull allo sport grazie alla Formula 1. I successi di Sebastian Vettel con la scuderia austriaca fecero capire sin da subito che per la Ferrari ora il nemico non arrivava solo più dalla Germania (Mercedes), ma anche il piccolo Stato alpino aveva tutte le intenzioni di dire la sua nel Circus della Formula 1. Sarà un caso, ma dal primo successo di Vettel in poi la Rossa non ha più vinto un titolo. ...

F1 Red Bull - Horner : «Nel 2018 siamo stati competitivi» : ROMA - ' Credo che siamo stati molto competitivi. Probabilmente la RB14 è stata la vettura con il miglior telaio' . Christian Horner, team principal della Red Bull, tira le somme sulla stagione 2018, ...

F1 – Il pit stop natalizio in casa Red Bull : Verstappen ed i suoi meccanici preparano l’albero di Natale in tempo record [VIDEO] : Max Verstappen ed i suoi meccanici preparano l’albero di Natale in tempo record: l’addobbo è in stile pit-stop Il Natale è ormai alle porte e tutti si meritato di passare del tempo speciale in famiglia o con le persone più care, anche gli sportivi, impegnati tutto l’anno tra eventi, gare e allenamenti. I campioni della F1 sono attualmente in vacanza, ma hanno già in mente la prossima stagione, che si prospetta ...

F1 - Red Bull e Toro Rosso - con il motore Honda - contano di ridurre il divario da McLaren e Ferrari nel 2019 : Progetti ambiziosi, quelli della Toro Rosso e della Red Bull per la stagione 2019 di Formula 1. Franz Tost, il team principal della scuderia, ha espresso una fiducia più che fondata sulle prospettive delle due coppie di vetture. Il suo discorso si concentra in particolare sul motore Honda. In particolare, nelle sue parole riportate da Speed Week, Tost dichiara: “In termini di rendimento, la Honda ha ridotto il gap rispetto a McLaren e ...

Red Bull B-Best : carisma Lamanna - cuore Poli. Le 5 nomination del 4° turno : Eugenio Lamanna. LaPresse Torna il Red Bull B-Best, il contest realizzato da La Gazzetta dello Sport e Red Bull che propone 5 categorie di merito in ogni giornata disputata nel campionato di Serie B: carisma, cuore, Energia, Genio e Extra-Time sono le categorie che rappresentano chi si è ...