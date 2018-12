F1 – Il tenero racconto di Hamilton | “Schumacher? E’ stato irreale gareggiare con lui | lo

sportfair

: @hequalouti Mi hai fatto commuovere, è un racconto tenero e pulito, una piccola fiaba ?? - Fakevsfake1 : @hequalouti Mi hai fatto commuovere, è un racconto tenero e pulito, una piccola fiaba ?? -

(Di domenica 30 dicembre 2018) Lewisi record di Schumacher e gli elogi all’ex campione di F1: le parole del britannico a Bild “La voglia di conquistare il record di vittorie in F1? Non la sento e, anche se dovesse accadere, Schumacher rimane il più grande di tutti i tempi“. Il 5 volte campione del mondo, Lewis, 73 successi fin qui in carriera, parla così del campionissimo tedesco e del primato di primi posti in Formula 1 di Schumi, 91.LaPresse/Photo4arrivato alla Mercedes nel 2012, in una intervista alla ‘Bild’ racconta poi il suo primo incontro col 7 volte iridato durante dei test. “Non ero ancora un pilota affermatissimo ed èsemplicementeper me stare improvvisamente in pista con lui. Non ho provato a sorpassarlo, ho semplicemente guidato dietro di lui perché contro di lui avevo gareggiato solo sui videogiochi“. ...