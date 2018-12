F1 | Ferrari 2019 con un passo più lungo | il serbatoio sarà più grande La Rossa lancia la

F1 - la nuova Ferrari 2019. Tutte le anticipazioni e le novità. Aerodinamica e power-unit per sfidare la Mercedes : Come sarà la nuova Ferrari in vista del Mondiale 2019? La domanda sta ovviamente facendo crescere la curiosità di tifosi ed addetti ai lavori, per provare a prevedere cosa uscirà dalla fabbrica di Maranello. Al momento, l’unica certezza che abbiamo a disposizione riguarda il 15 febbraio, giorno nel quale sarà svelata la nuova Ferrari (che, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe chiamarsi SF72H, seguendo la progressione degli ultimi anni) ...

La Honda a livello di Mercedes e Ferrari nel 2019 : Nel 2019 la Honda chiuderà completamente il gap nei confronti dei motoristi top Mercedes e Ferrari: a dirlo è il boss della Toro Rosso Franz Tost. Il team junior Red Bull da un anno è motorizzato Honda, per preparare il terreno all’arrivo del senior team a partire dal 2019. “Dato che useremo lo stesso motore, […] L'articolo La Honda a livello di Mercedes e Ferrari nel 2019 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Isola dei Famosi 2019/ Nicolò Ferrari e Giordano Mazzocchi non saranno nel cast : la smentita ufficiale : Isola dei Famosi 2019, anticipazioni e cast: da Uomini e donne non arriveranno tronisti e corteggiatori, chi partirà per l'Honduras?

F1 - la Ferrari può vincere il Mondiale 2019? Cinque buoni motivi per sognare : Nel pieno del clima natalizio si guarda a quel che potrà riservarci il futuro. Il 2018 sta per chiudere i battenti e il 2019 è lì a bussare alla nostra porta. L’attenzione verso il domani riguarda tutto e tutti e il Mondiale di Formula Uno non fa eccezione. Nella pausa invernale i motori sono spenti ma le idee viaggiano alla velocità della luce. I tecnici infatti sono a lavoro per porre le basi sulle nuove monoposto del prossimo anno. ...

Isola dei Famosi 2019 - Nicolò Ferrari concorrente? : Nicolò Ferrari, ex corteggiatore della scorsa edizione di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 dopo le festività, potrebbe prendere parte alla quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi, sempre in onda su Canale 5.Nicolò Ferrari, che, oltre a partecipare a Uomini e Donne, durante il trono di Nilufar Addati, è stato anche uno dei ...

Sebastian Vettel - la lettera in italiano alla Ferrari in vista del 2019 : Una cosa inusuale, segno del suo momento di carriera difficile, ma anche dell'attaccamento che nutre per la Ferrari. A poche ore dal Natale e durante la pausa per le vacanze, Sebastian Vettel ha preso "carta e penna" e scritto una lettera, in italiano, alla scuderia di Maranello: un messaggio di aff

L'Isola dei famosi 2019 - da Uomini e donne spuntano Nicolò Ferrari e Giorgio (RUMORS) : Fervono i preparativi per mettere a punto quello che sarà il cast della prossima edizione de L'Isola dei famosi, il fortunato reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, che rivedremo in onda da gennaio in prime time. La nuova edizione si preannuncia ricca di novità, che dovrà gettarsi alle spalle tutte le polemiche della scorsa edizione, dominata dallo 'scandalo droga', che vide protagonista Francesco Monte, accusato pesantemente da ...

F1 - Maurizio Arrivabene si gioca tutto. O vince nel 2019 o rischia l’addio con la Ferrari : “Adesso o mai più“. Il Mondiale 2019 di Formula Uno ancora è un po’ distante: il 17 marzo si inizierà nello scenario abituale dell’Albert Park a Melbourne (Australia). Le prospettive per la Ferrari saranno sempre le stesse: vincere il titolo ed interrompere il digiuno che dura ormai 11/12 anni, pensando alla stagione che verrà. Sotto l’insegna del Cavallino Rampante i cambiamenti non sono mancati: Kimi Raikkonen ha ...

Formula 1 - lettera di Vettel al team Ferrari : 'Nel 2019 darò il massimo per il titolo - ve lo prometto' : ... possiamo dirlo forte: abbiamo dato il massimo e dobbiamo continuare a farlo ! - prosegue il pilota tedesco, quattro volte campione del mondo - Rimbocchiamoci le maniche, cerchiamo di comunicare ...

F1 - Red Bull e Toro Rosso - con il motore Honda - contano di ridurre il divario da McLaren e Ferrari nel 2019 : Progetti ambiziosi, quelli della Toro Rosso e della Red Bull per la stagione 2019 di Formula 1. Franz Tost, il team principal della scuderia, ha espresso una fiducia più che fondata sulle prospettive delle due coppie di vetture. Il suo discorso si concentra in particolare sul motore Honda. In particolare, nelle sue parole riportate da Speed Week, Tost dichiara: “In termini di rendimento, la Honda ha ridotto il gap rispetto a McLaren e ...

F1 - come sarà la Ferrari del 2019? Novità tecniche e aerodinamiche - power-unit potenziate. Possibili assi nella manica : Per il momento abbiamo solo una unica grande certezza sulla Ferrari del 2019: la data di presentazione. sarà, infatti, il 15 febbraio, il giorno nel quale sarà svelata la nuova monoposto di Maranello (che potrebbe chiamarsi SF72H, seguendo la progressione degli ultimi anni) ma, per il resto, tutto è ancora avvolto nel mistero e nel silenzio. Pochissime notizie sono trapelate dalla casa madre emiliana, ma qualcosa si può già iniziare a dire sulla ...