Etna | terremoto Catania | Genio militare a supporto delle popolazioni colpite

Terremoto a Roma - paura nella notte. Ancora scosse sull'Etna : Una scossa magnitudo 3.2 intorno all'una ha allarmato la popolazione: si mobilita il popolo di Twitter. E continuano le scosse anche in Sicilia

Catania - ancora scosse di terremoto sull’Etna : la terra trema durante la notte : Altre due scosse di terremoto magnitudo 2.9 hanno colpito durante la notte tra sabato e domenica la Città metropolitana di Catania e in particolare i paesi alle pendici dell'Etna già vittime del sisma di alcuni giorni fa che ha causato danni e ferriti. Fortunatamente in nessuno dei due casi si segnalano ulteriori danni a persone o cose.Continua a leggere

Terremoto oggi a Catania M 2.9/ Ultime scosse Ingv : continua lo sciame sismico nell'Etna : Terremoto oggi a Catania M 2.9. Ultime scosse Ingv: continua lo sciame sismico nell'Etna dopo le scosse degli ultimi giorni

Eruzione Etna : aumentano gli sfollati a causa dei danni dovuti al terremoto : Al momento sono 784 le persone rimaste senza casa nel catanese a causa dei danni dovuti al terremoto di magnitudo 4.8 che si è verificato nel giorno di Santo Stefano sull’Etna. La cifra è stata aggiornata dal capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, a conclusione di una riunione del Centro coordinamento soccorsi convocata a Palazzo Minoriti dal prefetto di Catania, Claudio Sammartino. Presente anche il commissario ...

Terremoto Etna - l’Ingv : “La crisi eruttiva è in regresso” : Processo di normalizzazione. Questi i segnali che arrivano dall’Etna a tre giorni dalla scossa di magnitudo 4.8 registrata nel catanese nella notte di Santo Stefano. L’Ingv ha registrato infatti una serie di terremoti di intensità ulteriormente scemata, tutti di magnitudo inferiore a 2.0 e nessuno dei quali avvertito. Pure i valori del tremore dei condotti interni del vulcano, che segnalano l’energia del magma in risalita, sono ...

Eruzione Etna e terremoto - Abi invita banche a sospensione immediata mutui : Teleborsa, - Abi invita le banche a sospendere la riscossione rate dei mutui nei paesi della Sicilia orientale colpiti dal terremoto dei giorni scorsi "appena i provvedimenti e le ordinanze ...

Terremoto Etna - la senatrice catanese Catalfo : 'Governo vicino' : "Il Governo nazionale ha dato immediata e concreta risposta ai catanesi, dichiarando lo stato di emergenza di 12 mesi per i Comuni etnei colpiti dal sisma e l'immediato stanziamento di 10 milioni per ...

Terremoto Catania - Etna sorvegliato speciale : attivati i satelliti della costellazione italiana di COSMO-SkyMed : Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre alle 3:19 è stato registrato un Terremoto di magnitudo 4.9 con epicentro in provincia di Catania. Si tratta della scossa più violenta da quando è cominciata, il 24 dicembre, l’eruzione del’Etna. Su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, i tecnici dell’Agenzia Spaziale italiana hanno attivato, in modalità nominale, immediatamente, i quattro satelliti della costellazione italiana di ...

Eruzione Etna - oltre 600 sfollati : dichiarato lo “Stato d’Emergenza”. La Commissione Grandi Rischi : “terremoto legato a sistema di faglie - scenari più severi se si attivano contemporaneamente” : 1/20 ...

Terremoto Etna - il consiglio dei ministri dichiara lo stato di emergenza per nove comuni : Come attesto, il consiglio dei ministri ha dato l’ok alla dichiarazione dello stato di emergenza di 12 mesi dopo il Terremoto che ha colpito l’Etna. Il provvedimento riguarda in particolare il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, in provincia di Catania. Il Cdm ha deciso anche che per l’avvio delle prime attività di soccorso e ...

Terremoto Etna : firmata ordinanza di Protezione Civile per interventi urgenti : Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha firmato l’ordinanza che disciplina i primi interventi urgenti conseguenti all’evento sismico che ha interessato l’area etnea – ed in particolare i comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena – lo scorso 26 dicembre. Il provvedimento, che fa seguito alla dichiarazione dello stato di ...

Terremoto Catania e Etna - da Cdm ok a stato emergenza per 9 Comuni - : Il Consiglio dei ministri ha dichiarato il via libera emergenziale per 12 mesi per l'evento sismico che ha colpito il territorio siciliano il 26 dicembre. Dal governo 10 milioni ad attività soccorso-...