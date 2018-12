Etna Catania | Terremoto di magnitudo 3 4 a Ragalna

Terremoto - nuova scossa sull'Etna avvertita anche a Catania e Giarre : Ancora paura sull'Etna dove una nuova scossa di Terremoto è stata avvertita nei paesi alle pendici del vulcano ed anche sulla costa, a Giarre e Catania. L'istituto nazinale di...

Etna - terremoto Catania : Genio militare a supporto delle popolazioni colpite : “Il Governo – spiega il portavoce del MoVimento 5 Stelle e Presidente della Commissione difesa della Camera dei Deputati Gianluca Rizzo – ha accolto un mio ordine del giorno per il potenziamento tecnico e finanziario delle unita’ del Genio militare di supporto all’emergenza di terremoto in Sicilia, nonche’ a fornire mezzi ed uomini per contrastare fenomeni di sciacallaggio e a tutela dell’unita’ ...

Catania - ancora scosse di terremoto sull’Etna : la terra trema durante la notte : Altre due scosse di terremoto magnitudo 2.9 hanno colpito durante la notte tra sabato e domenica la Città metropolitana di Catania e in particolare i paesi alle pendici dell'Etna già vittime del sisma di alcuni giorni fa che ha causato danni e ferriti. Fortunatamente in nessuno dei due casi si segnalano ulteriori danni a persone o cose.Continua a leggere

Terremoto oggi a Catania M 2.9/ Ultime scosse Ingv : continua lo sciame sismico nell'Etna : Terremoto oggi a Catania M 2.9. Ultime scosse Ingv: continua lo sciame sismico nell'Etna dopo le scosse degli ultimi giorni

Terremoto Catania - Etna sorvegliato speciale : attivati i satelliti della costellazione italiana di COSMO-SkyMed : Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre alle 3:19 è stato registrato un Terremoto di magnitudo 4.9 con epicentro in provincia di Catania. Si tratta della scossa più violenta da quando è cominciata, il 24 dicembre, l’eruzione del’Etna. Su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, i tecnici dell’Agenzia Spaziale italiana hanno attivato, in modalità nominale, immediatamente, i quattro satelliti della costellazione italiana di ...

Terremoto Catania e Etna - da Cdm ok a stato emergenza per 9 Comuni - : Il Consiglio dei ministri ha dichiarato il via libera emergenziale per 12 mesi per l'evento sismico che ha colpito il territorio siciliano il 26 dicembre. Dal governo 10 milioni ad attività soccorso-...

Etna - terremoto Catania : “Moratoria di 12 mesi per mutui alle imprese” : A seguito del terremoto nella provincia di Catania, che ha causato ingenti danni nei comuni colpiti, UniCredit si impegna a sostenere le persone e le imprese danneggiate dal sisma. Il pacchetto di misure straordinarie verra’ attivato per i comuni di Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Santa Venerina, Viagrande e Zafferana Etnea. Tra le iniziative previste, UniCredit offrira’, a partire dalla prossima settimana, una ...

Etna - terremoto Catania : “In Sicilia per 30 anni mancata prevenzione” : “La Sicilia non ha una politica di previsione e di prevenzione del rischio, almeno non l’ha avuta negli ultimi 30 anni. Si è intervenuto in maniera episodica,al di fuori di un disegno organico”. E’ la denuncia del governatore Siciliano, Nello Musumeci, oggi intervenuto in Aula all’Assemblea regionale Siciliana per illustrare le iniziative del governo dopo il sisma che il 26 dicembre ha colpito sette Comuni del ...

Aeroporto di Catania : “Quando l’Etna si calma è straordinaria magia” : “A volte ci crea davvero tanti problemi, la nostra #Etna. Ma poi, quando si calma, si presenta così nella luce dell’alba e non possiamo fare a meno di ammirarla nella sua straordinaria magia”. L’Aeroporto di Catania pubblica una foto del vulcano fumante alla luce dell’alba, ringraziando l’autrice dello scatto, una passeggera dello scalo siciliano di nome Valentina, che ha saputo cogliere la magia di questo ...

Etna - terremoto Catania : 321 vigili del fuoco impegnati - finora 570 interventi : Sono 321 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni speditive di messa in sicurezza e verifica dell’agibilità delle strutture lesionate dal terremoto che ha colpito Catania: lo si legge sul profilo Twitter dei pompieri. Dalla notte del 26 dicembre sono stati eseguiti oltre 570 interventi. L'articolo Etna, terremoto Catania: 321 vigili del fuoco impegnati, finora 570 interventi sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Etna : lavori per riparare frattura su A18 Catania-Messina : lavori in corso per riparare la frattura apertasi sull'Autostrada A18 Catania-Messina, all'altezza dello svincolo di Acireale, con la forte scossa magnitudo 4.9 che ha colpito l'Etna. Già nella...

Etna in eruzione - ancora terremoti a Catania. Incubo sciacalli - gente dorme in auto : La terra continua a tremare, ma senza provocare altri danni o crolli. Il vicepremier a 5 stelle: "Domani sarà dichiarato lo stato di emergenza". Salvini: "Secondo i tecnici la situazione è sotto ...

Etna - terremoto Catania : “Il sisma non è prevedibile - ma siamo sempre pronti all’intervento” : “siamo orgogliosi come Paese: noi ci siamo nell’emergenza e nella prevenzione. siamo sempre presenti e pronti a intervenire. E lo abbiamo fatto anche questa volta”. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, alla conferenza stampa, in prefettura a Catania, sull’emergenza Etna, con i ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio. “Il Piano di protezione civile non prevede un piano per il ...

Sisma Catania - Salvini : la situazione dell'Etna è sotto controllo : Roma, 27 dic., askanews, - 'Nel momento drammatico, gli esperti che stanno seguendo l'evolversi degli episodi sull'Etna ci dicono che la situazione sotto controllo: mi auguro che i cittadini catanesi ...