huffingtonpost

: 'Si sta votando in Repubblica Democratica del Congo, finalmente' - AntonioNicita : 'Si sta votando in Repubblica Democratica del Congo, finalmente' - MasterblogBo : #websuggestion #ilfogliettone Elezioni nella Repubblica democratica del Congo, 40 milioni alle urne tra incertezze… - alcinx : RT @HuffPostItalia: Elezioni in Congo: quale futuro per il Paese? -

(Di domenica 30 dicembre 2018) Domenica 30 dicembre la Repubblica Democratica delè chiamata ad un voto determinante per il suopreviste inizialmente per il 23 dicembre, e che hanno luogo in un clima di forte tensione e preoccupazione per gli scontri. Quaranta milioni dilesi sono chiamati ad eleggere il nuovo Capo dello Stato dopo 17 anni di presidenza di Joseph Kabila, oltre che i rappresentanti dell'assemblea legislativa e di 26 province, con l'esclusione di tre città in cui – a causa dell'epidemia di ebola – il voto è rimandato a marzo.Un voto molto atteso dopo quello controverso del 2011, caratterizzato da un clima di violenza nele contestato nel risultato, che si sarebbe dovuto svolgere già nel novembre 2016 ed è stato ripetutamente rinviato."Un'opportunità storica per la prima e pacifica transizione di potere, per il ...