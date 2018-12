Ecco le 5 mosse per una dieta sana dopo le feste natalizie

Dieta sana - Ecco cinque mosse per stare meglio / Dal sale all'alcool - tutti i consigli dell'Oms : Le feste ci hanno portato a mangiare un po' di più, per questo è molto importante tornare a una Dieta sana. L'Oms ha dato 5 suggerimenti per stare meglio

Probabili formazioni Serie B / Moduli - mosse e scelte : Ecco tutti i diffidati - 16giornata - : Probabili formazioni Serie B: le mosse degli allenatori in vista delle partite della 16giornata del campionato cadetto, le scelte, i Moduli e i dubbi.

I soldi della Sampdoria per coprire debiti e film : Ecco le accuse mosse a Massimo Ferrero dalla Guardia di Finanzia : La Guardia di Finanzia ha posto sotto sequestro alcuni dei beni di proprietà del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero: tutti i dettagli Fondi sottratti alla Sampdoria e impiegati per motivi estranei alle finalità del club. E’ l’accusa rivolta al patron blucerchiato, Massimo Ferrero, che questa mattina ha portato la Guardia di Finanzia a porre sotto sequestro beni di sua proprietà e di altri cinque indagati per un valore ...

Manovra - le prossime tappe | Ecco cosa rischia l'Italia con la procedura di infrazione e le contromosse (tra cui la vendita degli immobili) : Le possibili sanzioni vanno da una multa fino a 9 miliardi di euro al congelamento dei fondi strutturali. Il governo prepara le contromosse, tra cui si ipotizza la vendita degli immobili dello Stato

Nations League - conclusa la fase a gironi : Ecco il quadro delle Nazionali promosse e retrocesse dalla A alla D : La Svezia è l’ultima delle squadre che accedono alla Lega A, oltre all’Ucraina e alla coppia formata da Bosnia e Danimarca. Kosovo promosso in Lega C Si è conclusa la prima edizione della Nations League, è calato il sipario sulla fase a gironi in attesa che si completi il tutto con la Final Four in programma in Portogallo dal 5 al 9 giugno 2019. Saranno Inghilterra, Olanda, Portogallo e Svizzera le formazione che si ...

Calciomercato Torino - due riscatti e due cessioni : Ecco le mosse dei granata : Calciomercato Torino – Il Torino è reduce dal fantastico successo in campionato contro la Sampdoria, 1-4 che ha rilanciato la squadra di Walter Mazzarri per le zone alte della classifica. L’intenzione del club granata è quella di rinforzare la rosa già nel mercato di gennaio mentre hanno convinto Djidji ed Ola Aina che si apprestano al riscatto. Al contrario sono pronti alla cessione Bremer e Laynco, due calciatori che hanno ...

Stress test - promosse le banche italiane. Ecco tutte le pagelle : Intesa Sanpaolo, UniCredit, Ubi e BancoBpm superano le prove di Stress di Eba e Bce: anche nello scenario avverso, il capitale delle quattro banche è superiore ai minimi richiesti....

Whirlpool - rilancio in tre mosse - Ecco il piano per la Campania : Oltre 15 milioni di euro di investimenti in arrivo nel polo di Napoli, destinati al rinnovo della piattaforma relativa alla produzione di lavatrici di alta gamma. Consolidamento del centro ricambi di ...