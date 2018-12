Ecco la rete jihadista italiana legata al killer di Strasburgo

“Guardate”. Il regalo di Natale dell’alunna alla maestra. Ecco perché è così speciale. La più bella storia di Natale che sentirete oggi : Forse il significato del Natale, in fondo, è questa storia che vi stiamo per raccontare. La protagonista si chiama Rachel Uretsky-Pratt e fa l’insegnante alle scuole elementari “Amistad” di Washington. Solo qualche giorno fa, durante l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie, ha ricevuto un dono commovente da parte di una bambina che non aveva molto da dare. La piccola, come riporta l’Independent, ha raccolto i ...

Mediaset - share a picco su Rete 4 : Ecco chi adesso rischia la panchina : Odiamo dire che l' avevamo detto, ma l' avevamo detto. Oggi Mediaset è al pianto Greco, nel senso di Gerardo - Gerry - Greco, fino a pochi mesi fa simbolo della "rivoluzione" e oggi del fallimento della nuova Rete 4. E, noi purtroppo, su queste colonne, l' avevamo scritto, vergato con l' inchiostro

Lavori alla rete idrica - nel Napoletano tre comuni a sEcco per due giorni : Per Lavori programmati alla rete idrica, da questa mattina e fino a domani tre comuni della provincia di Napoli resteranno a secco: si tratta di Portici, Ercolano e San Giorgio a Cremano. A Portici da ...

Ecco come rendere segrete le proprie playlist su Spotify con un clic : L'ingegnere di Google Eric Andrew Lewis ha creato un sito Web che permette di rendere private tutte le proprie playlist di Spotify con un semplice clic L'articolo Ecco come rendere segrete le proprie playlist su Spotify con un clic proviene da TuttoAndroid.

Campionati Provinciali - Ecco i campi dove ci troverete : Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Hai visto la nuova sezione dedicata alle statistiche individuali? Focus ...

Elisa Isoardi fa le condoglianze ad Anna Moroni che intanto cucina su Rete4 : “distorsioni” della televisione. Ecco come mai : “Anna Moroni è stata per tanti anni qui a La Prova del Cuoco e purtroppo ha subito una cosa brutta in famiglia, quindi noi le mandiamo un abbraccio fortissimo”, le parole in diretta di Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco non passano inosservate. Un saluto tanto affettuoso quanto improvviso nei confronti della cuoca che dopo quasi vent’anni ha salutato il cooking show di Rai1. Il motivo è legato al lutto personale che ha colpito ...

Chiesa - dalla suora stalker al prete omicida : Ecco come (e dove) vengono coperti dalle gerarchie : Non solo pedofilia nella Chiesa. Ma tanti altri reati commessi da preti e suore per lo più coperti dal silenzio imposto dalle gerarchie ecclesiastiche. È quanto emerge in Giustizia divina, edito da Chiarelettere, scritto a quattro mani dall’ex numeraria dell’Opus Dei Emanuela Provera e dal giornalista di Left Federico Tulli. Il libro raccoglie un’inchiesta molto rigorosa e ben documentata, ma al tempo stesso sconvolgente per la verità finora ...

Appello in rete per fare i regali di Natale ai figli - ma fioccano le critiche : Ecco cosa è successo : Manca poco a Natale ma per molte famiglie, provate dalle difficoltà economiche, non sarà facile far felici i propri figli che, come da tradizione, aspettano con ansia la mattina del 25 dicembre per scartare i regali. Troppi genitori fanno fatica ad arrivare a fine mese e, nonostante i sacrifici e il tirare la cinghia tutti i giorni, trovare i soldi per esaudire i desideri dei loro bambini è impresa impossibile. Per questo motivo, per non ...

“Ecco quando avrete il reddito di cittadinanza”. Mese e giorno : l’annuncio di Di Maio. La data precisa : parla il ministro : Per il vicepremier Luigi Di Maio non c’è dubbio: “Il reddito di cittadinanza arriverà a marzo”. In un’intervista rilasciata al Mattino, Di Maio, assicura che “i 780 euro nelle tasche degli aventi diritto arriveranno a marzo prossimo, potrà essere il giorno 15 o 30, sicuramente non il primo aprile visto che l’ironia si sprecherebbe. I soldi verranno accreditati su una normale card e chi non ha una tessera elettronica non verrà discriminato”. Il ...

Diabete - Ecco le fake news in rete : (immagine: Pixabay) I social network la fanno da padroni. Anche quando si tratta di informarsi su questioni di salute. È quanto rivela la prima ricerca scientifica italiana sulle fake news in rete sul Diabete, presentata oggi proprio in occasione della Giornata mondiale del Diabete. Secondo lo studio – promosso da Sanofi e realizzato da Brand Reporter in collaborazione con l’Associazione medici diabetologi (Amd) – in testa c’è ...

Macchianera Awards - assegnati gli 'Oscar della rete' : Ecco i miglior siti - blog e influencer 2018 : La medicina ha battuto la moda, poiché ad aggiudicarsi la medaglia d'argento è stata Chiara Ferragni , e la scienza di Alberto Angela , arrivato terzo. Incoronato personaggio rivelazione Gianluca Fru ...

Festa della Rete - arrivano gli influencer : Ecco il programma : ALESSI ECONOMY Enel presenta: ECONOMIA CIRCOLARE: LA NUOVA VISIONE CHE SALVERÀ IL PIANETA Ospiti: Marco Fragale , resp. progetto Futur-E " Enel, , Beatrice Lamonica , resp. Sustainability Services " ...