Ecco il piano dei Cinque Stelle per dare una poltrona a Di Battista

Ecco Appius 2014 - il capolavoro di San Michele Appiano : Parallelamente al Merano WineFestival per il quinto anno viene presentato Appius 2014, il vino da sogno, il fiore all’occhiello, di Hans Terzer, winemaker della Cantina Produttori di San Michele Appiano. Un uomo che ha dedicato e dedica la sua vita alla produzione del vino. La Cuvée (il vino prodotto dai vitigni di uno stesso terreno o fermentato nello stesso tino) esprime i vertici qualitativi dell’annata, conferiti ...

Manovra - il ritorno del piano Industria 4.0 : Ecco i provvedimenti rinnovati e quelli ridimensionati : Industria 4.0 riprende quota col maxi emendamento. O no? No, secondo il suo “padrino” Carlo Calenda che alla vigilia di Natale ha lamentato come la Manovra abbia “tagliato tutto”, le imprese vengono “più tassate, tagliata Industria 4.0 e niente per la scuola. Prevedo altri sacrifici in arrivo in primavera”. Secondo Calenda, infatti, l’unico pregio della Manovra “è aver evitato per ora la procedura, ...

Struna via da Palermo - Ecco il piano per gli altri 3 in scadenza di contratto : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , Foschi ha proposto un rinnovo automatico per altri due anni in caso di promozione con compensi di oltre 600 mila euro. Dei tre quello che sta riflettendo a ...

Asfalto sensibile e un tracciato diverso Ecco il Ponte di Piano : Ha qualcosa di fortemente simbolico, la modifica del progetto del Ponte Morandi: il nuovo tracciato del viadotto sarà traslato, verso il mare, di circa sedici metri, seguendo, spiegano i tecnici, la ...

Da Android a Google Earth - Ecco come aziende e governi ci spiano : In pratica, una realtà aumentata del mondo, del quale è possibile conoscere in tempo reale informazioni di diversa origine. Originata dal mondo dei videogiochi, la Keyhole crea, sulla base di ...

Da Android a Google Earth - Ecco come aziende e governi ci spiano : Quando siamo connessi a una rete, ogni nostro comportamento lascia una traccia digitale. Può suonare banale nell’epoca dell’Internet delle cose, eppure quando nel 1998 Larry Page e Sergey Brin fondarono Google, la loro più grande intuizione fu di creare la prima piattaforma votata alla raccolta dei dati come principale strumento di business. Ecosistema di servizi offerti gratuitamente, in cambio di informazioni sulla ...

Ecco come sarà il nuovo ponte di Renzo Piano per Genova : Quello del nuovo ponte di Genova è senza alcun dubbio il progetto architettonico più discusso del 2018 italiano. Dopo il drammatico crollo del ponte Morandi di questa estate e il valzer di dichiarazioni politiche che ha spesso sfiorato il ridicolo, è di queste ore la notizia ufficiale che la nuova struttura che solcherà il Polcevera porterà la firmata dell'archistar Renzo Piano, in prima linea con il suo progetto ...

Terremoto-Freccero : Ecco cosa cancella - e chi caccia - . Nasce la sua Rai 2 sovranista - voci sul piano drastico : Carlo Freccero , dopo 22 anni, di nuovo al comando di Raidue. Un ritorno molto atteso, lui può piacere o meno ma è un maestro della televisione. Le sue prime giornate di lavoro sono state scandite ...

Ponte di Genova di Renzo Piano : Ecco come sará | Sky tg24 | : Il progetto di Renzo Piano, che ha una forma che ricorda la prua di una barca, prevede 19 pile in cemento armato, una barriera antivento e 43 torri faro per commemorare le vittime del 14 agosto. ...

Panchina Manchester United - la società ha le idee chiare : Ecco il piano dei Red Devils : Presumibilmente, la ricerca del successore di Mourinho sulla Panchina del Manchester United è già partita ben prima dell’ufficialità del licenziamento del tecnico portoghese. I risultati in stagione sono stati perlopiù negativi, con i Red Devils lontani diciannove lunghezze dalla vetta quando non siamo neanche a metà stagione e questo non ha contribuito sicuramente a far cambiare idea ai Glazer, ormai stanchi dello Special One da ...

'Meno giornali' - più edicole : Ecco il piano decrescita felice del Governo gialloverde : ... finalizzati a diffondere la cultura della libera informazione plurale, della comunicazione partecipata e dal basso, dell'innovazione digitale e sociale": una formula per indicare il mondo dei blog e ...

Riscatto per Higuain e Fabregas : Ecco il piano del Milan : Gonzalo Higuain sta passando un periodo negativo, il più brutto dal suo approdo in Italia nel 2013. L'esperienza del Pipita al Milan era partita con il piedo giusto ma dopo quella maledetta sfida ...

Inter - una cessione importante per un acquisto di primo piano : Ecco i nomi [GALLERY] : 1/6 Claudio Furlan/LaPresse ...

Ecco il piano per fermare - volendo - gli orologi della Brexit : Bruxelles. Di fronte al caos a Westminster, fermare l’orologio della Brexit è possibile, perfino auspicabile, forse indispensabile, se si vuole evitare il disastro di un’uscita caotica del Regno Unito e danni per l’Unione europea. E’ questo il messaggio che alcuni leader hanno indirizzato durante il