Durante il “ritocchino” viene sfiorata un’arteria e le labbra diventano enormi

(Di domenica 30 dicembre 2018) Voleva solo dellecarnose e bellissime. Per questo, appena avuta occasione, si è sottoposta a un piccolo intervento chirurgico che ora, però, le sta costando la salute. Rachael Knappier ha 29 anni e arriva da Leicestershire, nel Regno Unito. Si trovava ad una festa quando un’estetista le ha fatto un’offerta che non poteva rifiutare: le avrebbe rifatto leper 220 sterline, invece di 300. Rachael si è fidata ed ha accettato, ma il risultato non è stato proprio quello sperato.la semplice operazione di filler, la donna non ha avvertito alcun dolore. Le piccole punture alleerano state appena fastidiose, ma niente di più. Una volta a casa, però, Rachael si è resa conto che qualcosa non andava.Il fastidio era diventato dolore, che, sempre più forte, l’ha costretta a correre in ospedale. I medici hanno spiegato alla 29enne che le punture erano ...