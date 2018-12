Domenica Live ridotto da gennaio | le soap al posto di Barbara d’Urso

Cristina Parodi batte ‘in diretta’ Domenica Live di Barbara d’Urso : Cristina Parodi in diretta da Roma batte Domenica Rewind di Barbara d’Urso Domenica particolare quella di ieri, 16 dicembre 2018, per Cristina Parodi: l’ex padrona di casa de La vita in diretta e Domenica In, non ha condotto, eccezionalmente, La prima volta, bensì la puntata pomeridiana di Telethon, con la quale è riuscita a battere Barbara d’Urso e la sua Domenica Live in versione ‘Rewind’, ossia in replica. ...

Domenica Live oggi non va in onda - ecco perché/ Nel Rewind Loredana Lecciso - Al Bano Carrisi e Laura Freddi : Domenica Live oggi non va in onda, ecco perché: al suo posto la fiction Tv 'Ultimo' con Raoul Bova e la versione 'Rewind' dalle 17.20 fino alle 18.45.

Domenica Live : Barbara d’Urso fa un incontro speciale (FOTO) : Barbara d’Urso fa un incontro speciale prima di Domenica Rewind. La foto Andrà in onda oggi a partire dalle 17.20 su Canale 5 la prima puntata di Domenica Live Rewind, ovvero un mix di repliche dei momenti più belli tratti dalle puntate andate in onda in questi primi tre mesi di stagione tv 2018/2019. Da qui il termine “Rewind”, che sostituisce il nome tradizionale Domenica Live del programma di Barbara d’Urso. E ...

Domenica Live sospeso per sosta natalizia : da oggi in onda le repliche 'contro' la Parodi : Cambia la programmazione della Domenica pomeriggio di Canale 5 e da oggi, 15 dicembre, il programma Domenica Live condotto da Barbara D'Urso risulta sospeso per la consueta sosta natalizia. Da anni, infatti, i programmi del Biscione non vengono trasmessi durante il periodo delle feste, per permettere così a conduttori e a tutta la squadra di lavoro di riposare e di trascorrere le festività in compagnia dei propri cari. E così, da oggi, andranno ...

Domenica Live - sarà la soap opera Il Segreto a prendere il posto di Barbara D’Urso? : La domanda rimbalza tra gli addetti ai lavori da giorni: chi prenderà il posto di “Domenica Live” nel dì di festa del palinsesto di Canale 5? Con l’arrivo dell’anno nuovo, infatti, il contenitore Domenicale condotto da Barbara d’Urso sventolerà bandiera bianca dalle 14 alle 17.20. Ufficialmente per lasciar respirare la conduttrice napoletana che nel 2019 sarà impegnata contemporaneamente su cinque programmi (Pomeriggio 5, ...

Domenica Live : Raoul Bova al posto di Barbara d’Urso su Canale 5 : Domenica Live anticipazioni: Barbara d’Urso cede il posto alla fiction con Raoul Bova Prima Domenica di questa stagione tv senza Barbara d’Urso e il suo seguitissimo contenitore pomeridiano del dì festivo: il 16 dicembre, com’è ormai noto da tempo, Domenica Live non andrà in onda, ma verrà comunque riproposta in versione ridotta, a partire dalle 17.20, in formato Domenica Rewind. Per concedersi la meritata pausa natalizia, la ...

Domenica Live Ridotto! La Comunicazione Mediaset! : Ma che cosa sta accadendo in queste ore? E’ vero che il programma Domenica Live, condotto da Barbara D’Urso verrà drasticamente ridotto a partire dal 2019? Il comunicato Mediaset chiarisce ogni sorta di dubbio! Pochi giorni fa è andata in onda l’ultima puntata della stagione 2018, del programma d’intrattenimento Domenica Live. Si è appreso però che nel nuovo anno, il contenitore Domenicale non verrà più trasmesso per ...

Domenica Live in prima serata - Barbara D'Urso si sfoga su Twitter : 'Come faccio a fare tutto' : FUNWEEK.IT - Ha sconvolto parecchi spettatori sapere che Domenica Live a partire da gennaio andrà in onda in formato ridotto dalle 17.20 e ciò ha costretto Barbara D'Urso a...

Domenica Live in prima serata - lo sfogo di Barbara D'Urso : 'Come faccio a fare tutto?' : FUNWEEK.IT - Ha sconvolto parecchi spettatori sapere che Domenica Live a partire da gennaio andrà in onda in formato ridotto dalle 17.20 e ciò ha costretto Barbara D'Urso a rivoluzionare gli impegni ...

Domenica Live - lo sfogo senza precedenti di Barbara D'Urso : 'Come faccio a farlo?' : 'Un sacco di telespettatori sono rimasti un po' male, perché da dieci anni siamo abituati a stare dieci ore in tua compagnia'. Così esordisce un video-sfogo di Barbara D'Urso su Twitter. 'Però, amici, ...

Domenica Live Paola Caruso attaccata dell’ex suocera : Paola Caruso torna al programma di Barbara D’Urso “Domenica Live” per parlare ancora della sua relazione con l’ex compagno, Francesco Caserta, giovane imprenditore, che, secondo quanto raccontato dalla Caruso, la avrebbe abbandonata nelle prime settimane di gravidanza, chiamando addirittura i carabinieri per cacciarla di casa. «Francesco ha un altro figlio, un bambino di 9 anni, che non ha riconosciuto, ha fatto quello che sta facendo con mio ...

Domenica Live Randi Ingerman rivela il dramma della sua malattia : Randi Ingerman rivela il suo dramma. «Sono appena tornata da Miami. Mia sorella, che non ha neanche 50 anni, era malata da 20, stava morendo. Ha avuto il trapianto di rene che le serviva, grazie a un giovane di 17 anni che purtroppo ha perso la vita. Io oggi credo ai miracoli». Randi Ingerman a “Domenica Live” racconta la sua storia e la sua malattia. Soffre infatti di crisi epilettiche. «Ho avuto la prima crisi nel 2009 – dice – ma ...