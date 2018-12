Domenica in - Alessia Macari torna dopo lo strano 'licenziamento' : le parole della Venier : A Domenica in è riapparsa Alessia Macari, che aveva lasciato il programmadi Mara Venier dopo essere stata scelta come valletta e poi sostituita in corsa. La Ciociara è stata ospite dell'ultima puntata ...

Alessia Macari torna a Domenica In come ospite : le parole di Mara Venier : Alessia Macari e Mara Venier oggi: il rapporto tra le due a Domenica In Alessia Macari è riapparsa a Domenica In. Dopo aver lasciato il gioco del tabellone qualche mese fa, la Ciociara è stata tra gli ospiti dell’ultima puntata del 2018. L’ex vincitrice del Grande Fratello Vip è stata tra i protagonisti dello spazio […] L'articolo Alessia Macari torna a Domenica In come ospite: le parole di Mara Venier proviene da Gossip e Tv.

Fiorenza d’Antonio svela perchè Alessia Macari è fuori da Domenica In : Alessia Macari fuori da Domenica In: la verità di Fiorenza d’Antonio perchè Alessia Macari è stata fatta fuori da Domenica In? Nonostante i dubbi che l’ex trionfatrice del Grande Fratello Vip e Mara Venier avevano lanciato attraverso i loro social, nessuna delle due aveva risposto chiaramente a questa domanda. Questa volta però ci ha pensato proprio colei che ha preso il posto della Ciociara più amata d’Italia: Fiorenza ...

Domenica In - Mara Venier congeda Fiorenza D’Antonio per il ritorno di Alessia Macari. La miss spiazzata : «Me l’ha detto in diretta» : Fiorenza D'Antonio e Mara Venier - Domenica In Prendendo atto del ‘reintegro’ di Alessia Macari a Domenica In, ci chiedevamo che fine avrebbe fatto Fiorenza D’Antonio, arruolata due settimane fa da Mara Venier al gioco del Tabellone al posto della Ciociara. La risposta è arrivata ieri pomeriggio, quando la conduttrice ha congedato la miss: “Ti volevo salutare perché è l’ultima puntata che tu sarai con noi, ...

Alessia Macari è sparita da Domenica In lei vuole una spiegazione : L’ex gieffina Alessia Macari al settimanale “Nuovo “ racconta:“Voglio una spiegazione” ed è improvvisamente scomparsa da Domenica In, dov’era stata chiamata direttamente dalla conduttrice Mara Venier. E anche Alessia Macari sembra non riuscire a spiegarsi rispetto a quanto accaduto con la trasmissione della Domenica di Rai Uno. Alessia infatti dopo le prime puntate non è più apparsa in video: “Non so niente di quello che è accaduto. E non ho ...