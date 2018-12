Di Maio chiude le porte all' ipotesi del rimpasto Toninelli blinda il posto

Manovra - in serata il vertice per chiudere Salvini : “Nessuna nuova tassa sull’auto” Di Maio : ‘Mi fido degli alleati di governo’ : Un vertice per ricomporre le tensioni che agitano la maggioranza e trovare la quadra della Manovra. Sarà “per affrontare alcuni temi dirimenti“, come spiegavano ieri sera fonti del governo, che questa sera Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si troveranno a Palazzo Chigi con il ministro dell’Economia Giovanni Tria, i sottosegretari Garavaglia e Castelli e il titolare dei rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. ...

Manovra - Giuseppe Conte 'chiude' con Juncker : deficit al 2% - ecco come seppellirà Luigi Di Maio : La mezza resa di Conte farà felice il ministro dell'Economia Giovanni Tria , il presidente della Repubblica Sergio Mattarella , i mercati e i 'signori dello spread ', ma rischia di far risalire le ...

Un giorno da pecora - il padre di Giuseppe Conte chiude la polemica contro Di Maio : 'Ha chiarito - basta' : Nella polemica contro il padre di Luigi Di Maio , accusato dalle Iene di aver fatto lavorare in nero almeno quattro operai per la sua azienda edile, è intervenuto un altro padre di figlio illustre, ...

Di Maio a Caivano : 'Incentivi alla differenziata per chiudere gli inceneritori' : 'Basta con la costruzione di mostri, puntiamo sulla differenziata'. Al termine della giornata campana che ha visto la firma al protocollo per la terra dei fuochi, Luigi Di Maio fa tappa a Caivano e ...

Pernigotti - i lavoratori portano cioccolatini a Di Maio : «Se Novi chiude non saranno più così buoni» : Il tavolo sulla Pernigotti 'va avanti solo se viene la proprietà. Per questo il presidente del Consiglio in persona convocherà la proprietà turca alla presidenza del Consiglio'. Lo ha detto il ...

Telecom-Open Fiber - Governo vuole fusione per rete unica/ Di Maio - "dossier Tim da chiudere entro l'anno" - IlSussidiario.net : fusione Telecom-Open Fiber, Governo punta sulla rete unica: Di Maio, 'dossier su Tim da chiudere entro l'anno, nessun posto di lavoro a rischio'

Tim - Governo in campo per la rete unica. Di Maio : chiudere entro l’anno : Il Governo non può intervenire direttamente su Telecom - dal momento che si tratta di una società privatizzata - ma sa che ci sono 22mila posti a rischio. E c’è preoccupazione che l’incumbent, con una capitalizzazione di Borsa delle ordinarie scesa sotto gli 8 miliardi, possa diventare facile preda di appetiti esteri: il timore è che si allunghi su Tim l’ombra di Orange (l’azionista di riferimento dell’ex ...

Manovra - l’UE chiude la porta all’Italia - Salvini - Di Maio e Conte non mollano : Manovra, l’UE la boccia e chiede una nuova bozza fra 3 settimane, mossa senza precedenti L’attesa bocciatura alla fine è arrivata: la Commissione Ue ha deciso di respingere il Documento programmatico di bilancio italiano e di chiederne uno nuovo, che dovrà essere inviato entro tre settimane a Bruxelles. Lo ha stabilito il collegio dei commissari: dall’esecutivo europeo è giunta la richiesta “di sottomettere di nuovo il ...

M5S - si chiude Italia 5 stelle. Di Maio : spiegheremo la manovra all'Ue : Si chiude oggi al Circo Massimo a Roma Italia a 5 stelle, la festa del movimento grillino. 'La lettera di domani racconterà le ragioni della nostra manovra di bilancio e dirà anche che tra le clausole ...