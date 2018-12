Dall' Iva ridotta sui tartufi ai fondi per le bande musicali | la carica delle micro-norme

Manovra - tutte le micro-misure : Dall’Iva ridotta sui tartufi ai fondi per il Dopo di noi. Le case inagibili escluse Dall’Isee : Dall’immancabile sostegno a festival, cori e bande, che si spartiranno 1 milione di euro, ai 2,6 milioni per la “mobilità al servizio delle fiere“. Passando per i 150mila euro che il Tesoro potrà spendere in consulenze per accelerare la vendita del patrimonio pubblico e gli 11,5 milioni che copriranno la riduzione delle accise sulla birra, tagliate addirittura del 40% per i piccoli produttori indipendenti. Mentre l’Iva ...

Arrivano i gilet azzurri : basta tasse - giù le mani Dalle pensioni : L’ex premier ha rotto gli indugi. Matteo Salvini “ha tradito”. I deputati di Forza Italia oggi hanno indossato i gilet

Io e Lucio : Dalla – Morandi solo 30 anni su Canale5 il 29 dicembre : i dettagli della prima serata esclusiva : Io e Lucio: Dalla - Morandi solo 30 anni celebra un traguardo importantissimo dello storico tour che i due artisti hanno tenuto nel 1988 e che racconterà Gianni Morandi in una serata speciale in onda il 29 dicembre su Canale5. Ci sarà spazio per raccontare dell'amicizia fraterna che li ha legati fino alla fine, ripercorrendo i luoghi del cuore della loro Bologna e della loro gioventù. Nella serata speciale trasmessa dall'ammiraglia di Cologno ...

Lazio-Torino - Dalle 15.00 La Diretta Inzaghi conferma Correa e Luis Alberto. Leiva in panchina : La Lazio viene dalla vittoria sul campo del Bologna, che ha consentito ai biancocelesti di consolidare la 4a posizione di classifica che ora occupano con 2 punti di vantaggio sulla Sampdoria; il ...

Raffaele Jerusalmi : “Dopo una brutta caduta ci si rialza - ma il pericolo arriva Dalla geopolitica” : «Difficilmente capitano due anni disastrosi di seguito». Raffaele Jerusalmi archivia un anno borsistico da dimenticare e sparge sul futuro un pizzico di polvere di ottimismo. «L’esperienza lascia immaginare la possibilità di rimbalzo», argomenta l’amministratore delegato di Borsa Italiana, convinto fra l’altro che le peggiori aspettative per l’anno...

Dalle bollette all'Iva e alle imposte locali : cosa cambia nel 2019 - : Finanza & Dintorni Ho cercato di fare un pò d'ordine sui costi del 2019. Lasciando da parte lo spread e le sue conseguenze , placate dai recenti ribassi, ho guardato alle bollette, alle tariffe ...

Ultrà - tra politica e rivalità. Il nuovo asse dei gemellati Dall'estero : ... all'epoca in Serie A, , e di riflesso, nerazzurri e biancorossi legarono i propri destini contro i nemici comuni, anche in nome di una sintonia politica , di destra, mai nascosta. Perché è anche ...

La magia delle luci Dall’Amsterdam Light Festival : Amsterdam Light FestivalAmsterdam Light Festival Amsterdam Light Festival Amsterdam Light Festival Amsterdam Light Festival Amsterdam Light Festival Amsterdam Light Festival Amsterdam Light Festival Amsterdam Light Festival Amsterdam Light Festival Amsterdam Light Festival Amsterdam Light Festival L’arte incontra la tecnologia, per raccontare in qualche modo le evoluzioni del mondo della comunicazione. Succede tra i canali di ...

'Regalo amaro' per 40 dipendenti : a Natale arriva Dall'azienda il cesto dono e la lettera di licenziamento : La società, specializzata in trasformatori elettrici, era stata venduta ai canadesi nel 2014. Ora, a quasi 5 anni di distanza, i titolari hanno deciso di chiudere la sede italiana a causa di "troppe ...

HONOR e Huawei sempre più da record : +150% fuori Dalla Cina e +21% nei ricavi rispettivamente : HONOR e Huawei continuano a maCinare risultati eccezionali: la prima sempre più forte anche al di fuori della Cina, mentre la seconda batte tutti i record per vendite e ricavi. L'articolo HONOR e Huawei sempre più da record: +150% fuori dalla Cina e +21% nei ricavi rispettivamente proviene da TuttoAndroid.

Uomini e Donne - Valentina Dallari : "Credevo di non arrivarci neanche a questo Natale. Quest'anno - gioie e tortellini!" : E' un Natale speciale per Valentina Dallari, la dj bolognese ed ex tronista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda dopo la pausa natalizia, reduce da una lunga battaglia contro l'anoressia e da una lunga permanenza all'interno di una struttura specializzata.Valentina Dallari ha trascorso il Natale in famiglia, lasciandosi andare, senza problemi, alle gioie della tavola. L'ex tronista, sempre nel ...

Gender - Dall'America arriva la drag queen di 11 anni : La storia Il suo vero nome è Desmond Napoles e si esibisce in spettacoli dal 2014, cioè da quando aveva soltanto 7 anni. Da allora, questo ragazzino realizza le sue performance nei locali gay di New ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari : “Credevo di non arrivarci a questo Natale” : Uomini e Donne: Valentina Dallari dopo la guarigione ricorda lo scorso Natale Sono ormai trascorse parecchie settimane dall’annuncio di guarigione di Valentina Dallari. È stata proprio la stessa tronista a rivelare apertamente sul suo profilo Instagram di essere finalmente uscita da quel lungo tunnel in cui si era imbattuta. I vari problemi di salute, l’anoressia […] L'articolo Uomini e Donne, Valentina Dallari: “Credevo di non arrivarci a ...

Etna - aeroporto di Catania chiuso per chi arriva Dalle 14. Ingv : “Dalle 9 le scosse sono state 130” : Spettacolo e disagi. La ripresa dell’attività dell’Etna ha comportato la chiusura dell’aeroporto di Catania a partire dalle 14 per gli aerei in arrivo. I voli in arrivo saranno dirottati su altri scali mentre tutti gli aeromobili in sosta attualmente sul piazzale, in condizioni favorevoli al decollo, verranno fatti partire appena possibile. Lo scalo di Catania resta aperto: sarà quindi tecnicamente possibile effettuare il check-in per ...