Dal ruolo del Parlamento alle autonomie | che cosa dirà Mattarella?

Elena Morali - Dall'Isola al set di Beautiful : 'I produttori stanno creando un ruolo per me. Vogliono anche Barbara d'Urso' : Elena Morali non era a Los Angeles per caso. L'ex Pupa e naufraga all'Isola dei Famosi infatti sarebbe pronta a entrare nel cast di ' Beautiful ' dopo essere stata notata dai produttori durante le sue ...

Elena Morali - Dall'Isola al set di Beautiful : «I produttori stanno creando un ruolo per me. Vogliono anche Barbara d'Urso» : Elena Morali non era a Los Angeles per caso. L?ex Pupa e naufraga all?Isola dei Famosi infatti sarebbe pronta a entrare nel cast di ?Beautiful? dopo essere stata notata dai...

Tor di Valle - Bonafede e il ruolo di Lanzalone : 'Lo portai io Dalla Raggi' : Era presente alle riunioni per decidere le sorti del progetto dello stadio di Tor di Valle e il nome di Luca Lanzalone, superconsulente della sindaca Virginia Raggi, non solo aveva dato la sua ...

Ginnastica - USOC revoca a USA Gym il ruolo di ente governativo! Rivoluzione dopo lo scanDalo abusi : Il Comitato Olimpico Statunitense ha mosso i primi passi per revocare alla Federazione Nazionale di Ginnastica il riconoscimento come ente governativo di questo sport. Sarah Hirshland, CEO di USOC, ha avviato le pratiche contro USA Gymnastics dopo il noto scandalo abusi sessuali che ha travolto l’artistica a stelle e strisce. Si tratta di una decisione molto importante presa dai piani alti dello sport americano con la speranza di offrire ...

Figc - Michele Uva sospeso Dal ruolo di direttore generale : 'Azione lesiva contro di me - dato incarico al mio legale' : Con una mossa a sorpresa, certamente per le modalità con le quali è arrivata ma anche per la celerità della stessa, Gabriele Gravina , il neo presidente della Figc, ha deciso di sospendere dalle ...