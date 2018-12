Dai social alle divise | il 2018 è stato l’anno della sfida mediatica tra Di Maio e Salvini

Angelina Jolie : «Io e i miei figli stiamo lontani Dai social» : Angelina Jolie e le figlie sul red carpet del N.Y.C. Awards Gala Angelina Jolie e le figlie sul red carpet del N.Y.C. Awards Gala Angelina Jolie e le figlie sul red carpet del N.Y.C. Awards Gala Angelina Jolie e le figlie sul red carpet del N.Y.C. Awards Gala Angelina Jolie e le figlie sul red carpet del N.Y.C. Awards Gala Angelina Jolie e le figlie sul red carpet del N.Y.C. Awards Gala Angelina Jolie e le figlie sul red carpet del N.Y.C. Awards ...

Salvini viene Dai centri sociali. E dal comunismo al nazionalismo il passo non è stato breve : Il leader della Lega Matteo Salvini – nonché vicepremier e ministro dell’Interno – da qualche tempo indossa quasi sempre un giubbotto da poliziotto, con galloni e mostrine. Dopo avere raschiato il barile delle felpe e avere provato anche a vestirsi da vigile del fuoco, si è immedesimato nella parodia del comandante in capo della Ps, tanto più che si fa chiamare “capitano” dai suoi adepti. Scelta inedita per la nostra Repubblica, ...

Le Feste di Laura Pausini lontano Dai social - arriva il messaggio per i fan : “Scusate ma ho deciso di staccare” : Le Feste di Laura Pausini trascorrono lontane dai social ma sono interrotte da un messaggio che l'artista ha voluto pubblicare per un saluto rapido ai tanti fan che l'hanno raggiunta in rete in questi giorni da trascorrere in famiglia. Dopo il trionfale instore che ha condotto al Duomo di Milano, Laura Pausini ha quindi deciso di staccare la spina e trascorrere le Feste insieme ai suoi affetti più cari, senza badare ai messaggi ricevuti via ...

Pensioni - da «quota 100» a opzione donna - Dai precoci all’Ape sociale : 12 vie di uscita dal lavoro nel 2019 : Si delinea il quadro delle future Pensioni targate Lega-Movimento Cinque Stelle. Da un lato la Manovra stanzia i fondi per quota 100, introduce un taglio alle Pensioni d’oro dai 100mila euro lordi annui in su, modifica i sette scaglioni di rivalutazione (con un recupero pieno fino a 1.522 euro), con una flat tax al 7% per i pensionati esteri che si trasferiscono al Sud. Dall’altro, tra il 10 e i 12 gennaio, dovrebbe ...

Un Natale… disintossicante - gli auguri singolari di Elena Santarelli : “farò un po’ di detox Dai social” : Elena Santarelli dice momentaneamente addio ai social: la moglie di Corradi augura un felice Natale con ‘pausa’ a tutti i suoi follower Elena Santarelli si è sempre fatta conoscere per la sua sincerità: la bella showgirl, moglie dell’ex calciatore Corradi, ha sempre risposto con sincerità, seppur dura, a giornalisti, follower ed haters. Dopo la scoperta della malattia del figlio, Elena Santarelli ha dovuto lottare anche ...

Roma - segnale Dai social per il post Di Francesco : Nelle scorse settimane Paulo Sousa ha dichiarato di voler affrontare la sfida di sedersi sulla panchina della Roma nel caso in cui si dovesse presentare l’occasione. Il portoghese è uno dei favoriti alla successione di Di Francesco, in bilico dopo i risultati insoddisfacenti di questa stagione. Ad avvalorare questa tesi la gaffe social che l’ex tecnico della Fiorentina ha commesso: Sousa ha postato sui social una sua foto con ...

PAOLA DI BENEDETTO E FEDERICO ROSSI IN CRISI? / La coppia assente Dai social network ma il rapper Biondo... : PAOLA Di BENEDETTO e FEDERICO ROSSI stanno vivendo un periodo di CRISI? La coppia non appare insieme nei social ma il una foto di Biondo...

#lasagne - e i piatti di Natale più social. Dai - indoviniamo : 1) Lasagne /571mila2) Panettone 351mila3) tortellini 301mila4) Pandoro 110mila5) Lenticchie 56.6006) Frutta secca 52.8007) Torrone 50.8008) Grissini 50.8009) Struffoli 46.60010) Baccalà 36.700Cosa piace di più a Natale al popolo di Instagram? Se si osserva l’aspetto religioso, l’albero, con i suoi oltre 529 mila post batte il presepe, che si ferma a 268 mila, Gesù supera San Giuseppe (ma non di troppo) mentre la Madonna, con i suoi ...

Giulia Salemi sparisce Dai social : i follower sono perplessi : Giulia Salemi sembra che sia sparita dai social. In seguito al suo silenzio, moltissimi fan della modella sono andati letteralmente nel panico. L’ex gieffina da quando è tornata in possesso del suo telefono cellulare, non fa altro che rendere partecipi i suoi follower di ciò che combina fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. In questi ultimi giorni la modella italo-persiana dopo aver scelto la via del silenzio, ha deciso di fare chiarezza in ...

Shawn Mendes si prende una pausa Dai social per le Feste di Natale : Speriamo che il 2019 arrivi asap The post Shawn Mendes si prende una pausa dai social per le Feste di Natale appeared first on News Mtv Italia.

Garko massacrato Dai social. E lui fa un regalo alla Venier : Gabriel Garko apre la 14esima puntata di "Domenica In" con un regalo per Mara Venier, ma in realtà è una risposta polemica alle critiche dei social. Entra a gambe legate e lancia la prima frecciatina: ...

Bianca Guaccero colpita Dai social : "Hai copiato la Blasi!" : Bianca Guaccero colpita dai social per una polemica sull'utilizzo di una parrucca. L'attrice e conduttrice napoletana non ha resistito alla voglia di andare in scena con una parrucca, come ha fatto ...

Walter Nudo - il figlio di nome Elvis e la fidanzata Valentina Vestita : i due ballerini (Dai cognomi ben assortiti) che piacciono ai social : Quale è il “colmo” per un ragazzo che fa Nudo di cognome? Ma certo, avere al suo fianco una ragazza che risponde al cognome di Vestita. No, non è una barzelletta, ma la realtà. Durante la finalissima del Gf VIP 3, il vincitore Walter Nudo ha ricevuto una commovente sorpresa dai figli Elvis e Martin Carlos, rispettivamente 22 e 19 anni, entrambi affermati ballerini di danza classica. Ora che i riflettori si sono accesi anche sui pargoli ...

Fabrizio Corona aggredito Dai pusher - i video sui social. Parpiglia : "Cerca la morte a tutti i costi" : L'ex re dei paparazzi è stato vittima di una aggressione nel boschetto di Rogoredo, tra le zone di spaccio più note della...