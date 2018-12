Da Renato Curcio alla vedova dell’ultrà | dizionario di odio e calcio

ilnapolista

(Di domenica 30 dicembre 2018). UnGUERRA Ne parlavain “Una guerra in trappola”, dal Guerin Sportivo del 26 gennaio 1986, direttore Italo Cucci, un anno dopo la tragedia dello stadio Heysel (maggio del 1985: trentanove tifosi italiani morti schiacciati dfolla e da un muro prima della partita Juventus- Liverpool). L’idea viene ripresa ora da Vittorio Sgarbi, che riconosce agli ultras lo status di guerrieri:“Nessuna morte è lecita né quella in guerra né quella degli Stati che hanno la pena di morte. Ciononostante, la guerra esiste ed esistono gli ultrà che sono arbitrariamente violenti se la loro azione è messa in atto contro spettatori ’civili’.”“Se tu sei un ultrà e combatti con spirito militare e intendi il tifo con spirito militare, allora sei un soldato che combatte in guerra contro un altro soldato e puoi morire. Un soldato che va in guerra di certo non ...