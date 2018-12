Da “Fiano-Hulk” a “Juncker che brinda” | il discorso di Meloni contro la manovra | “Taglio

ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 dicembre 2018) “Fratelli d’Italia ha votatoladel governo perché ricalca drammaticamente le politiche portate avanti negli anni scorsi dalla sinistra e da Renzi. Aumentano le tasse, aumenta il debito, aumenta la spesa pubblica e FdI non ci sta. Gli italiani lo scorso 4 marzo hanno votato in massa per mandare a casa Renzi: ora non si meritano un’altrascritta da Renzi“. Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, parlando alla Camera durante la discussione sulla legge di bilancio. La leader di Fratelli d’Italia ha poi criticato il taglio delle pensioni d’oro, definendolo un “esproprio proletario“L'articolo Da “Fiano-Hulk” a “Juncker che brinda”, ildila: “Taglio pensioni? Esproprio proletario” proviene da Il Fatto Quotidiano.