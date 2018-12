Crotone | Cordaz e Stoian esclusi contro l' Ascoli | ora il club pensa al mercato

Blastingnews

(Di domenica 30 dicembre 2018) Una sconfitta inaspettata quella incassata dalal termine della diciannovesima giornata in casa dell'. La formazione guidata dal tecnico Vincenzo Vivarini ha saputo tenere botta, superando il doppio svantaggio iniziale, ribaltando nel finale la gara e vincendo per 3-2. Un risultato che ha lasciato sbigottiti i tifosi pitagorici che pregustavano il ritorno alla vittoria dopo dieci giornate di digiuno.A sorprendere però maggiormente è stata l'assenza di due elementi cardine della squadra: l'estremo difensore e capitano delAlexe l'attaccante romeno Adrian, mandati in tribuna per scelta tecnica o per lo meno questa pare essere la motivazione fornita dal tecnico Giovanni Stroppa al termine della gara....