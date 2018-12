Cris Cyborg ko in 51 secondi! Amanda Nunes nella leggenda | la ‘Leonessa’ è la prima

sportfair

(Di domenica 30 dicembre 2018)mette koin 51 secondisfida per il titolo dei pesi piuma a UFC232: la ‘Leonessa’, già campionessa dei pesi gallo, diventa lapluricampionessa della storia della federazionescrive un’altra pagina di storia delle arti marziali miste femminili. La ‘Leonessa‘ di El Salvador si prende la scena ad UFC 232serata in cui torna campione dei massimi leggeri Jon ‘Bones’ Jones. I riflettori sono tutti per lei, così come il premio ‘Performance of the Night‘, la fighter brasiliana in soli 51 secondi di match riesce a fare ciò che l’intera divisione femminile non era stata capace di fare dal 2005: batterevince il titolo dei pesi piuma mettendo ko la sua avversaria con una devastante serie di pugni diretti al viso della campionessa chebarcolla e poi cade ...