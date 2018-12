Cremonese-Perugia 4-0 Carretta calcia alto al 92'

Pronostico Cremonese vs Perugia - Serie B 30-12-2018 e Analisi : Serie B, diciannovesima giornata, Analisi e Pronostico di Cremonese-Perugia, Domenica 30 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.di Giuseppe LivraghiCremonese-Perugia, domenica 30 dicembre. Ripiombata in una posizione di classifica tutt’altro che tranquilla, la Cremonese ospita un Perugia reduce da cinque risultati utili consecutivi, che lo hanno fatto rientrare nella “zona play-off”, più precisamente al settimo posto ...