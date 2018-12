Cosa prevede la manovra 2019 | la scheda

La Camera vota la fiducia sulla manovra - dall’addio al Totocalcio all’ecotassa : Cosa prevede : L’aula della Camera vota la fiducia alla manovra. Il testo passa con 327 pareri favorevoli in un’altra giornata di confronto acceso tra i banchi. Il voto definitivo sulla legge di Bilancio, invece, si svolgerà domenica. In Aula oltre al premier Giuseppe Conte, il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, il ministro dell’Economia Giovanni Tr...

Ncc - nuove norme. Cosa prevede il decreto legge : Stralciato in manovra il provvedimento che regolamentava i servizi di autonoleggio con conducente. Ma il governo interviene con un dl ad hoc. Anitrav: "Devastante"

Cosa prevede la manovra per startup e investimenti in venture capital : Nel maxi emendamento alla manovra sono presenti alcune norme dedicate alle startup e al venture capital che potrebbero essere in grado di muovere circa 2 miliardi di investimenti in innovazione. Soldi ...

Legge Anticorruzione - dal Daspo alla prescrizione : Cosa prevede : Il cosiddetto spazzacorrotti è diventato la nuova Legge Anticorruzione: ha incassato il terzo e ultimo via libera dalla Camera ed è diventata Legge di Stato. All’interno del provvedimento sono state introdotte diverse novità in tema giustizia: dal Daspo ai corrotti fino all’inasprimento pene, dallo stop alla prescrizione dal 2020 fino all’inasprimento pene. Vediamo in dettaglio le principali misure inserite nel Decreto Anticorruzione diventato ...

Bamboccioni - Cosa prevede l'obbligo di mantenimento : Quando e come cessa l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni "Bamboccioni"? Al compimento dei 18 anni non si acquisisce di certo automaticamente quell'indipendenza economica che, dati i tempi, non è detto si raggiunga nemmeno con il conseguimento della laurea.Il fenomeno dei figli "Bamboccioni" che rimangono a casa dei genitori anche in età avanzata è statisticamente rilevante e, con la attuale crisi economica, ...

Il ddl Anticorruzione è legge : Cosa prevede la norma ‘Spazzacorrotti’ : Il disegno di legge Anticorruzione è stato approvato in via definitiva alla Camera: lo 'Spazzacorrotti' - così denominato dal M5s - è legge. Ecco cosa prevede la norma voluta dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, riguardante i reati contro la pubblica amministrazione, la trasparenza dei partiti, la prescrizione e l'agente sotto copertura.Continua a leggere

Scuola - assenze per malattia : Cosa prevede il CCNL e trattamento economico : L’articolo 17 del CCNL Scuola 2016/18 stabilisce come vanno gestite le assenze per malattia per personale ATA, docente ed educativo. Di seguito riportiamo i punti del contratto. assenze per malattia, cosa dice il CCNL Nel CCNL Scuola troviamo i seguenti punti (articolo 17) sulle assenze per malattia: 1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del ...

Obamacare - Cosa prevede la riforma sanitaria Usa approvata nel 2010 - : Fortemente voluta da Barack Obama, è stata pensata per ampliare la copertura offerta ai cittadini, consentendo a milioni di statunitensi di stipulare un'assicurazione privata grazie ad aiuti pubblici. ...

Il Decreto fiscale 2019 è legge : ecco Cosa prevede - Sky TG24 - : La norma, passata alla Camera con 272 voti a favore, 143 contrari e 3 astenuti, rende effettive le sanatorie per cartelle, accertamenti ed errori formali. Ma contiene anche interventi su banche, ...

Il decreto fiscale è legge. Ecco Cosa prevede : Sanatoria per l'edilizia agevolata Con il pagamento di un affrancamento che dovrà essere deciso dal ministero dell'Economia si risolve la questione degli immobili acquistati con il regime di edilizia ...

Non solo 'pace fiscale' : ecco Cosa prevede il decreto che diventa legge : Roma, 13 dic., askanews, - Il decreto fiscale diventa legge: ha ottenuto il via libera dalla Camera dei deputati senza modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato. Questi i temi principali: pace ...

Dl fisco è legge. Stretta su evasori assicurazione auto - bonus bebè e rottamazione cartelle : Cosa prevede : Il decreto fiscale è legge: la Camera lo ha approvato con il voto di fiducia. A favore si sono espressi 272 deputati, 143 contrari e tre astenuti. Dopo una lunga gestazione, due consigli dei ministri e una crisi di governo sfiorata, l’Aula di Montecitorio ha dato il via libera definitivo al provvedimento, con il piccolo incidente di percorso del governo battuto su un ordine del giorno. Le sanatorie previste dal dl diventano dunque effettive, ...

Decreto fiscale - il governo pone la fiducia alla Camera : ecco Cosa prevede il provvedimento : Il governo ha deciso di porre la questione di fiducia sul Decreto fiscale, il provvedimento legato alla manovra che introduce anche la pace fiscale. ecco cosa prevede: dalla rottamazione ter delle cartelle, alla sanatoria degli errori formali, dalla conferma del bonus bebè alla riduzione delle tasse sulle sigarette elettroniche.Continua a leggere

Ecotassa auto 2019 su emissioni Co2 : Cosa prevede : (Photo by Andreas Rentz/Getty Images) Non ha fatto in tempo ad approdare nel testo della Legge di bilancio che già ha scatenato una forte polemica tra sindacati e case automobilistiche in rivolta: si tratta dell’Ecotassa auto 2019, una sovrattassa che, secondo l’emendamento introdotta in Manovra, dovrà pesare sulle auto più inquinanti in termini di C02, contro invece incentivi pensati per chi acquista auto elettriche. E anche se Matteo Salvini, ...