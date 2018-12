CONTRO IL VELO ISLAMICO Le donne musulmane calpestano niqab e hijab

Autovelox - dove sono? I CONTROlli della Polizia Stradale nella settimana di Natale : La Polizia di Stato ha comunicato sul suo portale web le tratte stradali della provincia dove saranno operativi nella settimana di Natale, giorno per giorno, gli Autovelox alla presenza delle ...

Treno ad alta velocità si schianta CONTRO locomotiva in Turchia : almeno 7 morti : Il convoglio che viaggiava dalla capitale verso la città di Konya si è scontrato contro una locomotiva usata per ispezionare i binari e ferma per manutenzione. un impatto violentissimo che ha fatto deragliare diverse carrozze che poi hanno travolto anche un cavalcavia ferroviario e distrutto un edificio adiacente ai binari.Continua a leggere

Genoa - striscione shock a ‘sfondo sessuale’ CONTRO la figlia di Preziosi - moglie di Veloso [FOTO] : 1/11 LaPresse/Tano Pecoraro ...

No Tav - in piazza a Torino CONTRO l'Alta Velocità. Appendino : "Da sempre contraria all'opera" : Nella giornata di ieri, sabato 8 dicembre, il popolo No Tav è sceso in piazza a Torino per ribadire la totale contrarietà alla nuova ferrovia con un appello al M5s, come partito di governo, di "esser ...

Autovelox Italia avvisa l’automobilista della presenza di autovelox e semafori CONTROllati da fotocamere nel raggio di 500 metri : autovelox Italia è un'applicazione che avvisa l'automobilista della presenza di dispositivi per il controllo della velocità oppure di semafori controllati da fotocamere. L'app è utilizzabile sia in orizzontale che in verticale e offre la possibilità di attivare la funzione vocale per guidare nella massima sicurezza, oppure di attivare la modalità "Background" che consente di uscire dall'applicazione continuando a ricevere ...

Gianluca Vialli shock : “vi svelo la mia battaglia CONTRO il cancro” : Un racconto shock quello dell’ex attaccante della Juventus Gianluca Vialli che scuote tutto il mondo del calcio, l’ex allenatore del Chelsea pubblicherà martedì il suo libro “Goals: 98 storie + 1 per affrontare le sfide più difficili” ed adesso in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ svela alcuni particolari sulla malattia: “ne avrei fatto volentieri a meno. Ma non è stato possibile. E allora l’ho ...

Alta velocità - sCONTRO nel M5s a Torino. Carretto : “In corteo l’8 dicembre con il simbolo del Comune”. Appendino dice no : Al corteo dell’8 dicembre contro l’Alta velocità con il simbolo della città. Sotto la Mole si scatena la bagarre intorno all’ipotesi, fatta deflagrare da un consigliere comunale M5S, Damiano Carretto, che la Città di Torino scenda in piazza mescolando il proprio gonfalone e i propri colori ufficiali alle bandiere del ‘fronte del No’. Una proposta sulla quale Chiara Appendino non è d’accordo: “Non ritengo, oggi, di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : CONTROllo positivo a Beaver Creek - confermate le gare per le discipline veloci : Doppio controllo positivo negli Stati Uniti. Dopo quello di Killington, per quanto riguarda le donne, anche gli uomini saranno certi di gareggiare a Beaver Creek: sulla Birds of Prey un triplo appuntamento dal 30 novembre al 2 dicembre (SuperG, discesa e gigante). Per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino al maschile quella americana sarà la terza tappa stagionale dopo Levi e Lake Louise (annullato infatti l’esordio di ...

Via Emilia - Tangenziale e Tosco Romagnola : i CONTROlli con gli autovelox della settimana : La Polizia di Stato ha comunicato sul suo portale web le tratte stradali della provincia dove saranno operativi, giorno per giorno, gli autovelox alla presenza delle pattuglie, spiegando che l'...