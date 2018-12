Conte | ok alla manovra del cambiamento | Italia pronta a ripartire

Rangers-Celtc - una palla Contesa diventa una battaglia nell'Old Firm. VIDEO : I Rangers di Gerrard hanno vinto l' Old Firm contro i Celtic di Glasgow in quello che è uno dei derby più sentiti d'Europa. La partita è stata decisa al 30' dal gol di Ryan Jack ; un risultato ...

Vittorio Feltri inchioda Giuseppe Conte : "Perché tace sui soldi alla Camorra" : Per raccontare quel che sta succedendo in Parlamento ci vorrebbe uno sceneggiatore di film western, capace di descrivere le peggiori scazzottate e risse nei saloon nei quali a malapena il pianista veniva risparmiato dalle pistolettate dei cowboy. Noi modesti cronisti assistiamo sgomenti alle scene q

Dalla manovra al rimpasto di governo - la conferenza stampa di Conte : Abbiamo un debito che incute un certo timore, ma è sotto controllo e non così spaventoso, siamo la settima economia del mondo e abbiamo un forte risparmio privato». Le pensioni e Molière «Non abbiamo ...

Conte canta “L’anno che verrà” di Lucio Dalla : “Dedicata a tutti gli italiani e a chi non mi perdonerà la stonatura” : Dopo la conferenza stampa di fine anno (durata quasi tre ore), il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha cantato, insieme a Dejan Cetnikovic di Radio Rock 106.6, L’anno che verrà di Lucio Dalla. “La dedico a tutti gli italiani e a tutti quelli che non mi perdoneranno la stonatura”. L'articolo Conte canta “L’anno che verrà” di Lucio Dalla: “Dedicata a tutti gli italiani e a chi non mi perdonerà la ...

Tav - Chiamparino a Conte : 'Non si può vivere alla giornata' : "Il Piemonte non può acContentarsi di vivere alla giornata, il governo si assuma la responsabilità di dire un sì o un no definitivo" sulla questione della Tav. Così il presidente della Regione ...

Conte alla conferenza stampa di fine anno : 'Sono orgoglioso del reddito di cittadinanza' : Durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno, il Premier Giuseppe Conte, ha compiuto un bilancio sui primi sei mesi del suo governo e si è espresso sui principali temi di attualità, con particolare riguardo per il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza Giuseppe Conte si è dimostrato particolarmente orgoglioso della misura del reddito di cittadinanza, dopo tante polemiche e dibattiti, e l'ha definita come una misura di ...

Conte alla conferenza stampa di fine anno : 'Amalgama giallo-verde durerà 5 anni' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso dell'audizione di fronte alla commissione Bilancio della Camera. ore 17.30 Terremoto Catania, Salvini, 20 milioni a disposizione per ...

Conte alla conferenza di fine anno : 'Impediremo l'aumento dell'Iva' - : Il presidente del Consiglio ha incontrato la stampa: "Questo non è l'esecutivo delle lobby. La nostra agenda è dettata dalle esigenze dei cittadini"

Giuseppe Conte alla conferenza stampa di fine anno : "Ci impegniamo a non aumentare l'Iva" : "Ci impegniamo a evitare l'incremento dell'Iva ". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno: "Per il 2020 e 2021 le clausole salvaguardia recano dei numeri importanti ma non vorrei fosse trascurato il fatto che in pochi mesi abbiamo recuperato 12,5 miliardi per neutralizzare l'incremento dell'Iva, eredità del governo precedente", ha continuato. Sui conti pubblici dell'Italia è ...

Giuseppe Conte alla conferenza stampa di fine anno : “Ridotto la frattura tra cittadini e politica” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parla alla conferenza stampa di fine anno facendo un bilancio dei primi mesi di governo: "Stiamo contribuendo a ridurre quella frattura tra cittadini e classe politica di cui soffre il sistema italiano. La nostra è una esperienza di governo innovativa che scandisce un significativo mutamento di passo della politica italiana".Continua a leggere

Manovra - sprint finale con retromarcia sull'Ires. Conte : a gennaio modifiche alla norma : L'annuncio del premier sulla scia delle polemiche e proteste provenienti da Chiesa e Terzo settore. Proteste delle opposizioni che chiedono ulteriori chiarimenti - A gennaio il governo porrà mano alle ...

Piatek inContentabile : chiede un altro gol alla Lega - : 'Sono molto felice per la grande vittoria del Genoa sull'Atalanta. Però ho gioito meno perché appena tornato negli spogliatoi ho ricevuto la notizia che il mio primo gol è stata un'autorete. Ritengo ...

Inter - Conte pronto ad accettare per lanciare la sfida alla Juventus (RUMORS) : In casa Inter la testa è al campionato visto che quest'oggi i nerazzurri saranno impegnati nel match esterno contro il Chievo Verona, allo stadio Bentegodi alle ore 18, valido per la diciassettesima giornata. La società si aspetta che la squadra alla fine di questa stagione si qualifichi tranquillamente in Champions League, senza arrivare all'ultima giornata come lo scorso anno, e si augura di arrivare fino in fondo alle altre due competizioni ...

Salvini snobba Conte e Mattarella? «Ero alla recita di mia figlia. Due ore senza politica - si può!» : Due ore senza politica, si può?? Buona giornata Amici!'. E vai con il personale che è politico e il politico che è personale.