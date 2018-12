Blastingnews

: Congo: al via le elezioni presidenziali nel Paese strategico per il futuro dell'elettrico - Loryg72 : Congo: al via le elezioni presidenziali nel Paese strategico per il futuro dell'elettrico - gemellizeta : Il Congo verso le elezioni tra rinvii e violenze. Tre i candidati favoriti, tra cui il delfino di Kabila… - emigrat_italian : Il Congo verso le elezioni tra rinvii e violenze. Tre i candidati favoriti, tra cui il delfino di K…La kyenge non s… -

(Di domenica 30 dicembre 2018) Sono 40 i milioni di elettori chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidentea Repubblica democratica delper l’estrazione di cobalto, utilizzato per la produzione di smartphone e auto elettriche. Un territorio grande come l’Europa occidentale, dove regnano incontrastate corruzione e povertà, ilè tristemente noto per le terribili violenze commesse non solo dagli oltre 100 gruppi di miliziani presenti nel, ma anche dall'esercito nazionale che si è macchiato di stupri di massa. Undove i diritti umani sono costantemente violati (176° posto su 188 nel ranking Onu sullo sviluppo umano), dove l’analfabetismo è dilagante, soprattutto tra le donne. Un terzo di esse non sa leggere e scrivere. Quasi inesistenti le strade asfaltate (solo tremila chilometri), il nulla per un territorio così esteso (l'Italia ne ha 850 mila). Molte località si ...