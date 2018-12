: Confermato arresto dei tre ultras Inter - NotizieIN : Confermato arresto dei tre ultras Inter - Cyber_Feed : Breaking News #Confermato arresto dei tre ultras Inter - TelevideoRai101 : Confermato arresto dei tre ultras Inter -

Rimangono in carcere i tre tifosiisti arrestati per rissa aggravata e altri reati dopo gli scontri del 26 dicembre a margine di-Napoli. Lo ha deciso il gip di Milano Guido Salvini convalidando il loro. Per il giudice gli incidenti sono stati "un'azione di tipo militare, preordinata e avvenuta a distanza dallo stadio". Le indagini sulla morte del tifoso ucciso sono rese complesse: nessuno degli indagati "sembra aver assistito direttamente al momento in cui Belardinelli è stato travolto da un'auto".(Di domenica 30 dicembre 2018)