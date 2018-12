Concerti del 30 e 31 sera Le disposizioni di sicurezza

Capodanno 2019 : i Concerti in piazza del 31 dicembre : Capodanno 2019: i concerti in piazza del 31 dicembre2. Vinicio Capossela - Roma3. Benji & Fede - Bari4. Baby K - Firenze5. Francesco Renga - Firenze6. Francesco Gabbani - Milano7. Antonello Venditti - Otranto8. Gianna Nannini - Castelsardo9. Måneskin - Olbia10. «L' Anno che verrà» - Matera11. Max Gazzè - Salerno12. Clementino - Salerno13. I Ministri - Prato14. J-Ax - Pescara15. Nek - Rimini16. The Kolors - Sanremo17. Subsonica - CagliariTra ...

EricèNatale : i Concerti del weekend : In occasione di 'EricèNatale - il borgo dei presepi', sabato 29 dicembre, alle ore 18.00, al Teatro Gebel Hamed, ad Erice, un originale ed interessante concerto per pianoforte dal titolo 'Il pianista ...

Concerti e degustazioni nell'ultimo fine settimana del 2018 : Ultimi appuntamenti dell'anno tra Concerti e spettacoli. Ancora tanti presepi viventi e manifestazioni natalizie da visitare. A Brindisi arriva la Municipàl 'La Municipàl', nata dalla complicità sonora e canora dei fratelli Carmine e Isabella ...

I Concerti rock più attesi del 2019 in Italia : Siamo ormai agli sgoccioli di questo 2018, e dopo fantastici concerti che hanno interessato la scorsa estate, il nuovo anno si prospetta a dir poco emozionante solo a guardare il calendario degli spettacoli: il 2019 infatti sarà un altro grande anno di musica rock e metal, con moltissimi artisti che verranno nel nostro paese per esibirsi in concerto. Non solo in estate, se andiamo a vedere le date, già da gennaio e febbraio moltissimi sono gli ...

Concerti e spettacoli animano i luoghi del "Dicembre cebano" fino a fine anno : SERGIO RIZZO - Il programma delle manifestazioni del "Dicembre Cebano 2018" a Ceva, in provincia di Cuneo, è proseguito con il Villaggio degli Elfi, un angolo incantato dove i bambini hanno potuto ...

Bruce Springsteen - nuovo album dal vivo : i leggendari Concerti del '79 contro il nucleare : ... pubblicati entrambi nel 1980: fu il primo video ufficiale di una performance del Boss, che non era mai andato in TV, allora, nonché la sua prima uscita "politica". I clip di quelle performance ...

"Come se..." i Concerti di Bach per ricordare Ezio Candellone : Si intitola "Come se" il concerto in memoria di Ezio Candellone in programma mercoledì 26 dicembre alle 21 al Ridotto del Teatro Civico. L'Ensemble della Camerata Ducale con Guido Rimonda e Giulia ...

Spettacoli circensi - Concerti e bande itineranti : Natale all'insegna delle arti in centro : Non mancano Spettacoli itineranti: dalle 12 alle 14 per le strade del centro , da piazza Moro a piazza del Ferrarese e ritorno, è prevista la sfilata musicale della Grande orchestra di fiati 'Enrico ...

Vigilia di Natale 2018 - palinsesti Rai e Mediaset/ La TV del 24 dicembre : film a tema - Concerti e Santa Messa : Come ci sarà in TV oggi 24 dicembre 2018? La Vigilia di Natale offrirà tanto, ecco la programmazione Rai, Mediaset e delle altre reti.

Concerti - Anastasio : arriva in primavera il primo tour del vincitore di X Factor 12 : Le date del "La fine del mondo tour 2019" sono: 22 marzo - MILANO - Santeria Social Club 24 marzo - BOLOGNA - Estragon 28 marzo - FIRENZE - Viper Theatre 29 marzo -TORINO - Hiroshima Mon Amour 3 ...

Capodanno 2019 in piazza : i Concerti e gli eventi gratuiti nelle piazze delle città d'Italia : In altre città di scena sono invece dei veri e propri spettacoli che ci faranno entrare nel nuovo anno a suon di risate. Per il Capodanno 2019 ci sono diversi appuntamenti da non perdere: Vinicio ...

Vasco Non Stop Live 2019 sbarca in Sardegna : info e dettagli sui Concerti del 18 e 19 giugno 2019 : Vasco NON Stop Live 2019 sbarca in Sardegna! Straconfermati due grandiosi concerti il 18 e 19 giugno 2019 a Cagliari Fiera Come promesso, Vasco NON Stop Live farà tappa in Sardegna a Cagliari Fiera con due grandiosi concerti, il 18 e 19 giugno. Ci vorranno più di 4 giorni di traghetti ma abbiamo vinto la scommessa di riuscire a trasportare la gigantesca produzione da stadi, 50 bilici con tonnellate e tonnellate di ferro solo per il ...

Russia - il rap è nel mirino delle autorità : un arresto e decine di Concerti annullati. Putin : “Va controllato - ma non soffocato” : La musica che critica il governo, quella considerata sovversiva, “va controllata”. L’ultima frontiera della lotta al dissenso interno in Russia colpisce le voci del panorama rap nazionale, con decine di concerti cancellati dalle autorità e artisti finiti in carcere per aver manifestato contro il pugno duro del Cremlino. Non solo le organizzazioni in difesa dei diritti umani, il pericolo del terrorismo interno e le tensioni con il blocco ...

Niente Concerti in Italia per Ariana Grande : ecco il messaggio della cantante : Oh no! The post Niente concerti in Italia per Ariana Grande: ecco il messaggio della cantante appeared first on News Mtv Italia.