Classifica marcatori Serie A 2019 | tutti i marcatori e i gol segnati Cristiano Ronaldo

: Mi correggo: nella classifica marcatori SENZA RIGORI il Migliore è A.Milik (Napoli) 10 gol in 16 partite media 0.62… - pisto_gol : Mi correggo: nella classifica marcatori SENZA RIGORI il Migliore è A.Milik (Napoli) 10 gol in 16 partite media 0.62… - enzo2478 : @pisto_gol Pistacchiello, devo darti una notizia sconvolgente, a tratti allucinante: nella classifica marcatori si contano pure i rigori! - GiuDayLorDie : RT @pisto_gol: Mi correggo: nella classifica marcatori SENZA RIGORI il Migliore è A.Milik (Napoli) 10 gol in 16 partite media 0.62 2^ F.Qua… -

(Di domenica 30 dicembre 2018) Lapremia il giocatore che ha segnato il maggior numero di gol nellaA 2018-, il massimo campionato italiano di calcio. Si tratta di una graduatoria ovviamente riservata agli attaccanti che trovano la via della rete con una certa continuità e che premia il miglior realizzatore nell’arco dell’intera stagione (38 partite). Il ricoscimento è platonico ma è molto ambito dai vari giocatori che ogni fine settimana scendono in campo con l’obiettivo di segnare e di portare punti pesanti alla propria squadra.è balzato al comando al termine del girone d’andata. L’attaccante della Juventus ha messo a segno 14 gol (ma ben quattro calci di rigore), uno in più di Krzysztof Piatek che si è scatenato con la maglia del Genoa. Si è ben comportato l’infinito Fabio Quagliarella (12 marcature con la Sampdoria), mentre ...