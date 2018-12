Ciclismo | Gianni Moscon “Sarò l’uomo di punta della Sky nelle classiche Al Giro d’Italia

oasport

(Di domenica 30 dicembre 2018) Il 2018 ha rappresentato una delle annate più negative per ilitalianocorse a tappe. Le stelle su cui il Bel Paese si poggia da anni, Fabio Aru e Vincenzo Nibali, purtroppo non sono riuscite a mantenere le aspettative per motivi vari: il sardo ha deluso sia alche alla Vuelta, mostrando dei forti limiti fisici e caratteriali, mentre il siciliano è stato colpito dalla sfortuna al Tour de France, con la caduta sull’Alpe d’Huez che di fatto ha compromesso il restostagione, non permettendogli di esprimere il suo 100% nella rassegna iridata di Innsbruck (Austria)Una piccola luce, però, in fondo al tunnel l’ha fatta vedere: il trentino ha dato spettacolo, ma con il lavoro che svolge il Team Sky potrebbe provare a trasformarsi in uomo da classifica generale. Il “suo motore” è notevole e la sua completezza, in salita ...