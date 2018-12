Ciclismo | Elis Ligtlee si ritira | la Campionessa Olimpica di keirin abbandona a 24 anni

oasport

: #ciclismo #pista Elis Ligtlee ha annunciato il ritiro! La Campionessa Olimpica di keirin abbandona a 24 anni - OA_Sport : #ciclismo #pista Elis Ligtlee ha annunciato il ritiro! La Campionessa Olimpica di keirin abbandona a 24 anni -

(Di domenica 30 dicembre 2018)ha annunciato il proprio ritiro dall’attiva agonistica, ladiha deciso di appendere la bici al chiodo ad appena 24di età. L’olandese, che trionfò a Rio 2016 ma che nel proprio palmares vanta anche tre titoli europei e un argento mondiale, ha deciso di smettere per carenza di motivazioni. L’orange festeggiò l’alloro a cinque cerchi grazie a una volata di testa ma da quel momento le sue prestazioni sono calate di livello e ha così deciso di porre fine alla propria attività.La comunicazione è giunta tramite i suoi account social: “Circa 20fa sono andata in mountain bike con mio papà e abbiamo fatto un giro nella foresta di Eerbeek. Ora è arrivato il momento di chiudere questo capitolo della mia vita e lo faccio a testa alta. Mi manca la motivazione per svolgere al massimo questa attività, devo essere ...