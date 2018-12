Ciclismo | a tutto Moscon | “al Giro per vincere più tappe possibili L’addio di Sky? C’è

Ciclismo - tutto il calendario del 2019 : le date e il programma di tutte le classiche e i grandi giri : tutto pronto per una nuova stagione di grandissimo Ciclismo su strada. I corridori sono nei vari ritiri per preparare la nuova annata: andiamo a scoprire cosa ci aspetta nel 2019, con il calendario di tutte le corse. calendario World Tour 2019 15-20 Gennaio: Santos Tour Down Under (Australia) 27 Gennaio: Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia) 25 Febbraio-2 Marzo: UAE Tour (United Arab Emirates) 2 Marzo: Omloop Het Nieuwsblad Elite ...

Ciclismo - tutto il calendario del 2019 : le date e il programma di tutte le classiche e i grandi giri : tutto pronto per una nuova stagione di grandissimo Ciclismo su strada. I corridori sono nei vari ritiri per preparare la nuova annata: andiamo a scoprire cosa ci aspetta nel 2019, con il calendario di tutte le corse. calendario World Tour 2019 15-20 Gennaio: Santos Tour Down Under (Australia) 27 Gennaio: Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia) 25 Febbraio-2 Marzo: UAE Tour (United Arab Emirates) 2 Marzo: Omloop Het Nieuwsblad Elite ...

Ciclismo - tutto il calendario del 2019 : le date e il programma di tutte le classiche e i grandi giri : tutto pronto per una nuova stagione di grandissimo Ciclismo su strada. I corridori sono nei vari ritiri per preparare la nuova annata: andiamo a scoprire cosa ci aspetta nel 2019, con il calendario di tutte le corse. calendario World Tour 2019 15-20 Gennaio: Santos Tour Down Under (Australia) 27 Gennaio: Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia) 25 Febbraio-2 Marzo: UAE Tour (United Arab Emirates) 2 Marzo: Omloop Het Nieuwsblad Elite ...

Ciclismo - tutto il calendario del 2019 : le date e il programma di tutte le classiche e i grandi giri : tutto pronto per una nuova stagione di grandissimo Ciclismo su strada. I corridori sono nei vari ritiri per preparare la nuova annata: andiamo a scoprire cosa ci aspetta nel 2019, con il calendario di tutte le corse. calendario World Tour 2019 15-20 Gennaio: Santos Tour Down Under (Australia) 27 Gennaio: Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia) 25 Febbraio-2 Marzo: UAE Tour (United Arab Emirates) 2 Marzo: Omloop Het Nieuwsblad Elite ...

Ciclismo - Giuseppe Martinelli : ‘Sky è più avanti con tutto - sono un po’ invidioso’ : Ormai ad una ventina di giorni dall’inizio della stagione 2019 il mondo del Ciclismo ricomincia a assaporare il gusto della sfida agonistica e a chiedersi quali saranno i grandi protagonisti del nuovo anno. Al gioco dei pronostici sulla prossima stagione ha partecipato anche uno dei decani tra i tecnici, Giuseppe Martinelli, che resterà alla Astana. Il direttore sportivo bresciano ha dato delle risposte chiare su quanto si aspetta dal 2019, ...

Ciclismo - tutto il calendario del 2019 : le date e il programma di tutte le classiche e i grandi giri : tutto pronto per una nuova stagione di grandissimo Ciclismo su strada. I corridori sono nei vari ritiri per preparare la nuova annata: andiamo a scoprire cosa ci aspetta nel 2019, con il calendario di tutte le corse. calendario World Tour 2019 15-20 Gennaio: Santos Tour Down Under (Australia) 27 Gennaio: Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia) 25 Febbraio-2 Marzo: UAE Tour (United Arab Emirates) 2 Marzo: Omloop Het Nieuwsblad Elite ...

Ciclismo - Floyd Landis : “Quando gareggiavo tutto il gruppo sapeva del doping. Ne parlavo con Armstrong negli allenamenti” : È uno dei corridori più discussi del Nuovo Millennio. La sua impresa d’altri tempi al Tour de France del 2006 risultò stupefacente, di nome e di fatto: la Grande Boucle infatti gli fu revocata in seguito vista la positività all’antidoping. Floyd Landis si sta riaffacciando al mondo del Ciclismo, con anche la creazione di una squadra che prende il suo nome e correrà nella categoria Continental: la Floyd’s Pro Cycling. Ieri, durante il ...

Ciclismo - a tutto Nibali : “il Giro corro per vincerlo - al Tour vedremo come andrà. Addio del Team Sky? Non sono sorpreso” : Il corridore siciliano ha parlato degli obiettivi della prossima stagione, soffermandosi anche sull’Addio del Team Sky in programma per il 2020 Vincenzo Nibali è pronto a ripartire, la prossima stagione sarà molto importante per il siciliano della Bahrain-Merida, dal momento che correrà sia il Giro d’Italia che il Tour de France. Una doppietta che intriga e non poco lo Squalo dello Stretto, pronto a tutto per passare dalla ...

Ciclismo – Che spasso con Diego Ulissi in ritiro - Aru riprende tutto : il ciclista italiano si improvvisa proprietario del carretto dei gelati [VIDEO] : Diego Ulissi ed il carretto dei gelati: scene esilaranti dal ritiro della UAE Team Emirates La stagione 2018 di Ciclismo è terminata da poco ma i corridori sono già a lavoro in vista del nuovo anno di gare. Croazia, Spagna e tanti altri sono i luoghi scelti dai team del World Tour per i primi raduni per la preparazione fisica per la stagione 2019. La UAE Team Emirates di Fabio Aru sta lavorando sodo a Tarragona, in Spagna, dove tra una ...

Ciclismo - tutto pronto per il secondo training camp della Nippo Vini Fantini : da domani tutto il team a La Spezia : Il secondo training camp in vista del 2019 è pronto a prendere il via a La Spezia, dall’11 al 16 dicembre il team al gran completo si ritroveranno presso l’Hotel Il Gabbiano Il secondo training camp del team Nippo Vini Fantini Faizanè è alle porte. Dall’11 al 16 dicembre il team si ritroverà a La Spezia, presso l’Hotel Il Gabbiano, per svolgere molte importanti attività in vista del 2019. Un’agenda fitta di ...

Ciclismo - Geraint Thomas : ‘Sono di nuovo un ciclista - ne ho abbastanza di tutto il resto’ : Il Criterium di Saitama, organizzato dalla Societa' del Tour de France [VIDEO]per portare il Ciclismo in paesi nuovi, è stata l’occasione per rivedere e risentire alcuni grandi campioni. All’evento giapponese hanno partecipato anche il Campione del Mondo Alejandro Valverde e il vincitore del Tour de France Geraint Thomas, che ha corso sfoggiando la sua maglia gialla. Al Criterium hanno fatto da contorno diversi eventi collaterali e incontri con ...