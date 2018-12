Chiara Ferragni | luna di miele senza figlio | replica su Instagram alle critiche di un fan

Chiara Ferragni - Fedez rivela : «Durante il partro spingevo come lei e le dicevo : amore sei un animale» : Fedez e Chiara Ferragni. Forse il binomio dell'anno. Per il matrimonio, certo, ma anche per la nascita del loro primo figlio, Leone. Fedez sceglie la fine dell'anno proprio per...

Fedez e Chiara Ferragni in luna di miele : ecco perché non hanno portato Leone : Fedez e Chiara Ferragni partono per la loro luna di miele, ma non mancano le polemiche Fedez e Chiara Ferragni partono per la loro luna di miele alle Maldive. La coppia ha scelto questa meta per festeggiare finalmente da soli la loro unione, dopo il grande matrimonio in Sicilia. Ma ecco che un importante dettaglio […] L'articolo Fedez e Chiara Ferragni in luna di miele: ecco perché non hanno portato Leone proviene da Gossip e Tv.

Fedez : "Il mio 2018 tra il matrimonio con Chiara Ferragni e la nascita di Leone" (foto) : A pochi giorni dalla fine del 2018, Fedez, attraverso una lunga e dettagliatissima galleria fotografica, ha voluto ripercorrere, con i propri fedelissimi seguaci, i momenti più belli di questi ultimi dodici mesi, che l'hanno arricchito come uomo, artista, compagno e papà. L'evento che ha modificato, più di tutti, il giovane rapper è stato il matrimonio (super social) con Chiara Ferragni, celebrato il primo settembre, a Noto, che ha ...

Chiara Ferragni - foto primo bagnetto di Leone : il commento di Clarissa Marchese e la risposta di Fedez : Al giorno d'oggi, basta un commento fuori posto per scatenare un vero e proprio polverone sui social. E' quello, capitato, oggi, (per fortuna finito a tarallucci e vino) tra Fedez e l'ex Miss Italia, nonché tronista di 'Uomini e Donne', Clarissa Marchese. Ma andiamo in ordine.prosegui la letturaChiara Ferragni, foto primo bagnetto di Leone: il commento di Clarissa Marchese e la risposta di Fedez pubblicato su Gossipblog.it 30 dicembre ...

Clarissa di Uomini e Donne contro Fedez e Chiara Ferragni : 'Tenetevi qualcosa per voi' : A pochi giorni dalla fine del 2018, Chiara Ferragni ha deciso di condividere con i suoi tantissimi fan su Instagram una sorta di album fotografico dei momenti più belli ed emozionanti che ha vissuto: uno di questi post, riguarda il giorno della nascita del piccolo Leone, dal travaglio in ospedale alle lacrime versate con Fedez dopo aver abbracciato il loro bambino per la prima volta. Clarissa Marchese, storica tronista di Uomini e Donne, ha ...

Clarissa Marchese vs Chiara Ferragni - il commento sotto al video di Leo scatena le polemiche : In un attimo di nostalgia, Chiara Ferragni ha pubblicato il video del primo bagnetto di Leone, ma l'ex Miss Italia ha avuto...

Clarissa Marchese vs Chiara Ferragni - il commento sotto al video di Leo scatena le polemiche : In un attimo di nostalgia, Chiara Ferragni ha pubblicato il video del primo bagnetto di Leone, ma l'ex Miss Italia ha avuto...

Clarissa Marchese contro Chiara Ferragni : un commento accende la polemica : Clarissa Marchese e la polemica contro Chiara Ferragni: cosa è successo Clarissa Marchese contro Chiara Ferragni ha acceso la polemica su Instagram e sta facendo parecchio discutere. Cosa sta succedendo? È presto detto: un commento dell’ex tronista di Uomini e Donne ha scatenato uno scontro sul profilo Instagram di Chiara. Oggi l’imprenditrice digitale ha pubblicato […] L'articolo Clarissa Marchese contro Chiara Ferragni: un ...

Fedez e Chiara Ferragni postano una foto del parto. Lui : “La dottoressa la incitava - io spingevo come lei per emulazione e dicevo “Amore sei un animale spingi cazzo”” : Fedez e Chiara Ferragni ricorderanno per tutta la vita il 2018, non solo per le loro nozze ma soprattutto per la nascita del figlio Leone. La fashion blogger ha ripercorso con un “best of” il 19 marzo, il miglior giorno della sua vita: “Il mio piccolo Leone è nato 3 settimane prima rispetto alla “data di scadenza” col parto indotto. Nell’ultimo mese erano sorti alcuni problemi con la placenta e sarebbe stato pericoloso tenerlo ...

Chiara Ferragni e Fedez lasciano l'Italia?/ Carriera in pausa e futuro nell'imprenditoria : gli indizi : Chiara Ferragni e Fedez lasciano l'Italia in favore degli Stati Uniti? Ecco i potenziali indizi che potrebbero far pensare il trasloco.

Chiara Ferragni e il meglio del 2018 : «Il parto di Leone» : Chiara Ferragni, il meglio del 2018: il parto di LeoneChiara Ferragni, il meglio del 2018: il parto di LeoneChiara Ferragni, il meglio del 2018: il parto di LeoneChiara Ferragni, il meglio del 2018: il parto di LeoneChiara Ferragni, il meglio del 2018: il parto di LeoneChiara Ferragni, il meglio del 2018: il parto di LeoneLe nozze a Noto, diventare mamma, il traguardo dei 15 milioni di follower. Il 2018 è stato un intenso per Chiara Ferragni, ...

Chiara Ferragni - le foto impressionanti del travaglio : Fedez in lacrime : Chiara Ferragni pubblica le foto impressionanti del travaglio in sala parto: Fedez, in lacrime, al suo fianco. Le parole della fashion blogger: “È stato un lungo processo (22 ore) e ho avuto molta paura verso la fine” Il 2018 se ne sta andando ed è tempo di bilanci e riflessioni, anche per la coppia più […] L'articolo Chiara Ferragni, le foto impressionanti del travaglio: Fedez in lacrime proviene da Gossip e Tv.

Chiara Ferragni se ne va a spasso in elicottero. Bufera in rete : Chiara Ferragni e Fedez hanno trscorso le vacanze di Natale in montagna e tra qualche giorno partiranno alla volta delle Maldive. Ma proprio la montagna ha regalato qualche emozione, e critica, alla ...

Chiara Ferragni e Fedez criticati per l'esposizione web di Leone - lei : 'Postiamo l'amore' : Una nuova serie di critiche è piovuta addosso a Chiara Ferragni e Fedez: mentre la coppia si trova in vacanza in montagna, sono stati in tanti ad attaccarli per i troppi video e foto che pubblicano su Instagram con il piccolo Leone protagonista. La fashion blogger si è difesa dicendo che, finché il figlio non sarà maggiorenne, saranno lei e il marito a decidere cosa è meglio per lui, restituendo al mittente tutte le parole poco carine che le ...