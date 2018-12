Chi ha calato le braghe

Saleem - il giornalista pakistano torturato e ucciso nel 2011 per le sue inChieste : “Su questa vicenda è calato il silenzio” : Syed Saleem Shahzad è stato rapito il 29 maggio 2011, torturato e ucciso in Pakistan. giornalista collaboratore di Adnkronos, due giorni prima del suo sequestro aveva pubblicato un articolo su un attacco terroristico contro una base della Marina pakistana: stava svolgendo delle inchieste sulle infiltrazioni jihadiste nell’esercito e i possibili legami tra ufficiali della Marina e al-Qaeda. Il suo corpo senza vita e con evidenti segni di torture, ...