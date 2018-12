Che cosa vi augurate per il 2019?

Che cosa può turbare l'economia mondiale nel 2019 : Il governo cinese ha fornito un certo grado di stimolo fiscale, anche se più con l'obiettivo di sostenere l'economia che di darle un impulso significativo. Se la questione commerciale dovesse ...

SCUOLA/ "Che cosa ci è accaduto - se gli studenti musulmani fanno il presepe insieme a noi?" : "La SCUOLA è un laboratorio di convivenza e per noi questo è perfettamente vero", scrive un'insegnante. Quando la diversità è una risorsa.

I dieci “Che cosa significa…?” più cercati su Google nel 2018 : Una carrellata rapida e sorprendente dei dieci "Che cosa significa...?" più ricercati su Google nel 2018, fra diritti civili, politica, musica trap, diritto costituzionale. Tanti interessi che sono davvero buone notizie sull'anno che arriva: con la parola cercata si affronta il concetto, col concetto trovato si affronta la vita.Continua a leggere

Domenica In - Mara Venier durante la pausa sorpresa così : crisi psiChedelica - ma cosa sta facendo? : Piccolissima pausa per Domenica In e Mara Venier, che sarà in onda domani, Domenica 30 ottobre, vola a Santo Domingo con il suo Gerò e il nipotino. Zia Mara, insomma, in versione nonna. Su Instagram, la conduttrice di Rai 1 documenta il suo viaggio con una serie di fotografie in cui, rigorosamente,

Lara Zorzetto - dopo Che Deianira ha pubblicato i suoi audio privati - risponde con un post! Clicca per sapere cosa è accaduto : Ieri pomeriggioDeianira ha pubblicato alcuni audio privati(Clicca QUI) di Lara Zorzetto, nei quali la ragazza sembra organizzare quello che poi ha fatto a Temptation Island. La Zorzetto non l’ha presa bene ed ha minacciato di... L'articolo Lara Zorzetto, dopo che Deianira ha pubblicato i suoi audio privati, risponde con un post! Clicca per sapere cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Michael SchumaCher - tra voci e ipotesi : cosa è successo in questi 5 anni : E buone notizie arrivano anche sulle condizioni di salute del 7 volte campione del mondo, per bocca della stessa Kehm, alla fine di quel maggio: "Servirà moltissimo tempo per recuperare, sarà una ...

F1 - Montezemolo e i segreti di SchumaCher : “mi chiesero di licenziarlo. Mick? Ecco cosa faceva Michael quando nacque” : L’ex presidente della Ferrari ha svelato alcuni retroscena della vita in Ferrari di Schumacher, aneddoti mai venuti a galla finora segreti e retroscena, raccontati da chi Michael Schumacher lo conosce davvero. In occasione dei cinquant’anni del Kaiser, che compirà il prossimo 3 gennaio, Luca Cordero di Montezemolo ha voluto raccontare alcuni aneddoti relativi al loro percorso in comune in Ferrari, svelando particolari mai ...

Michael SchumaCher - cosa diceva di lui Gianni Agnelli a Montezemolo : clamorosa confessione : Domani, 29 dicembre, faranno cinque anni da quel tragico incidente sulle piste da sci di Meribel che ha fatto sparire dal mondo Michael Schumacher , chiuso da anni in una stanza della sua villa sul lago di Losanna dopo un lungo periodo in coma. Le sue condizioni attuali sono note solo alla famiglia e a pochi, fidatissimi,...

Sampdoria - Massimo Ferrero alza la voce : “ecco cosa rispondo ai tifosi Che mi criticano” : Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha risposto alle critiche dei tifosi doriani, parlando anche di mercato Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è finito nel mirino delle critiche da parte dei suoi stessi tifosi nelle ultime settimane. Il patron doriano, parlando a gianlucadimarzio.com, ha risposto ai supporters: “Cercheremo di migliorare il cda, per rinforzare la squadra e la società. Resterò io il presidente, ...

Startup - industria 4.0 - blockchain : cosa c'è nel pacChetto "digitale" della Manovra : Nuovi e più mirati incentivi fiscali alle aziende che investono in innovazione. Numerose misure per sostenere lo sviluppo di un vero mercato Startup e venture capital in Italia. Fondi su un pugno di ...

Cotton fioc "illegali" dal primo gennaio : Che cosa cambia (e perché) : Al bando dall'1 gennaio i classici Cotton fioc non biodegradabili. Esulta Legambiente: "Prima buona notizia del nuovo anno"...

NBA - Che cosa succede a Klay Thompson? Dentro i suoi problemi al tiro da tre : A osservare il quadro generale dei Golden State Warriors, la stagione sta andando tutto sommato secondo le attese. Nonostante i tanti infortuni , gli screzi in spogliatoio e le batoste subite negli ...

Uno spasso! 9 anni - sotto l’albero non trova i regali Che aveva chiesto. Ecco cosa fa : I bambini, si sa, non aspettano altro che l’arrivo di Babbo Natale. Per alcuni arriva di notte, quando dormono, per altri si materializza all’improvviso subito dopo la cena della Vigilia e lascia i regali sotto l’albero prima di scappare via. Settimane prima, poi, c’è il fatidico momento della ‘letterina a Babbo Natale’ in cui i più piccoli scrivono i loro desideri. Non è facile dire a un bambino che Babbo Natale non esiste e che in realtà ...

Alghero - il presagio di MiChela : “Se mi succede qualcosa i bimbi devono stare con mia madre” : Michela Fiori, la 40enne madre di due figli uccisa dal marito Marcello Tilloca, lo scorso 23 dicembre, sapeva di essere in pericolo. Oltre a essersi rivolta a un centro per donne maltrattate, la giovane mamma di Alghero aveva fatto un triste 'passaggio di consegne': "Se mi succede qualcosa i bimbi devono stare con mia madre".Continua a leggere