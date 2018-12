Carlo Cottarelli lascia Che tempo che fa | Potrei tornare saltuariamente

Carlo Cottarelli - l'indiscrezione su Fabio Fazio : 'Come reagisce agli attacchi della politica' : ... che l' aveva contattato come riserva della Repubblica quando tre mesi dopo il voto l' Italia si trovava ancora senza esecutivo, oppure al posto di Giovanni Tria al ministero dell' Economia, se ...

Carlo Cottarelli - l'indiscrezione su Fabio Fazio : "Come reagisce agli attacchi della politica" : «A questo punto me ne vado in America tre settimane, tanto non è cambiato molto. Esagero, ma se guardo i saldi della manovra, questo governo mi sembra un po' la prosecuzione dei precedenti: simile avanzo primario, solite clausole di salvaguardia dell' Iva, che poi verranno disattivate, rituali prome

Carlo Cottarelli : 'Con questa manovra l'Italia non cresce' : Dopo l'accordo tra l'Italia e l'Europa Carlo Cottarelli parla della manovra a "Stasera Italia" : "È positivo, perché lo spread sta scendendo, ma non credo che possa risolvere tutti i problemi". L'...

Carlo Cottarelli alla Stampa : "Per i conti pubblici aumentano i pericoli" : "Tra Governo italiano e Commissione Europea finisce pari e patta". Ne è convinto Carlo Cottarelli, l'economista che ha sfiorato Palazzo Chigi nei giorni della crisi istituzionale e che ora sulle colonne della Stampa non vede vincitori nel negoziato sulla manovra. Soprattutto non vede l'Italia uscire tra i vincitori perché "per i conti pubblici aumentano i pericoli". Magari non nel breve termine, ma "la legge di bilancio che esce ...

Che Tempo Che Fa - 2 dicembre 2018 : Carlo Cottarelli

Che Tempo Che Fa in diretta : Carlo Cottarelli
Che Tempo Che Fa, anticipazioni puntata 25 novembre 2018 Il prime time della domenica sera è sempre nelle mani di Fabio Fazio, che con Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, accoglie nuovi ospiti e solite rubriche nella nona puntata stagionale di Che Tempo Che Fa

Che Tempo Che Fa - puntata del 18 novembre 2018 : Carlo Cottarelli
La stagione di Che Tempo Che Fa prosegue questa sera, domenica 18 novembre, con nuovi ospiti per Fabio Fazio

Carlo Cottarelli - manovra : 'Una pia illusione credere che l'Italia sia troppo grande per fallire' : Il paese in crisi deve mettere a posto i propri conti, riformare l' economia e così via. In altre parole, arriva la troika e il paese perde parte della propria sovranità, come la perderebbe chiunque ...