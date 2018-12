Capodanno | per oltre 6 milioni di italiani cenone al ristorante

Come regolarsi con i botti e i divieti di Capodanno - città per città : Quasi ovunque sarà vietato il possesso di spray urticanti, mentre per petardi e fuochi d'artificio dipenderà dalle ordinanze in vigore

La truffa di fine anno del fioraio : nascosti tra le rose 205 fuochi d'artificio per Capodanno : Un fioraio di San Sebastiano al Vesuvio, Salvatore Sorrentino, 32enne, già noto alle forze dell?ordine, è stato sorpreso dai carabinieri della locale stazione a detenere...

Capodanno : campagna della polizia per un San Silvestro senza incidenti : La polizia, come ogni anno, è impegnata nella campagna d’informazione e sensibilizzazione sull’uso corretto e consapevole dei fuochi artificiali: Lillo & Greg e Boldi-De Sica sono i testimonial d’eccezione. “Gli attori, con il loro modo ironico, nei tre spot presenti sulle piattaforme social della polizia di Stato, mandano un messaggio forte contro l’utilizzo dei fuochi illegali che può provocare anche gravi ...

Milano - cielo sereno e +18°C : penultimo giorno dell’anno dal clima primaverile. Le Previsioni Meteo per Capodanno [GALLERY] : 1/7 ...

Notte di Capodanno 2018 : ecco il doodle di Google per il 31 Dicembre : Arriva la Notte di capodanno 2018. E’ tempo di festeggiamenti, è tempo di salutare il vecchio e accogliere il nuovo, dire “addio” al 2018 e “benvenuto” al 2019: come ogni anno Google dedica un doodle al “rito di passaggio” della Notte di San Silvestro. L’allegro e colorato doodle ritrae due elefantini viola: uno di questi è impegnato nei preparativi per la festa (gonfia i palloncini), mentre ...

Allerta Meteo - fine 2018 con l’Italia capovolta : verso Capodanno con maltempo - freddo e neve al Sud mentre il foehn porta super caldo fino a +22°C al Nord [MAPPE] : 1/24 ...

I consigli contro i pericoli da botti di Capodanno - gli artificieri dell'Arma : 'per difendersi fondamentale la distanza' : Tanti e preziosi i consigli forniti stamane dagli artificieri dell'Arma dei Carabinieri di Lecce per evitare danni a cose e persone durante l'esplosione dei botti di Capodanno. Di seguito il vademecum ...

Botti di Capodanno : i consigli per proteggere Micio e Fido : Manca poco più di un giorno alla notte di san Silvestro che come ogni anno saluterà la fine del 2018 e l’inizio del nuovo anno, anche per questa fine 2018 non mancheranno i Botti di Capodanno che tanto male fanno a uomini ed animali, per quanto riguarda gli umani se da una parte si ricorda che sono ben 5 anni che non ci scappa il morto nella notte di San Silvestro nell’ultimo quinquennio i feriti sono stati complessivamente 1200 (*) ...

Capodanno - l’On. Brambilla ai Sindaci : “Bandire i botti - sono pericolosi per persone e animali” : “Anche quest’anno rinnoviamo l’appello alle amministrazioni comunali perché vietino botti e fuochi d’artificio la notte di san Silvestro”. Lo dice in un videomessaggio su internet l’On. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente. “Gli artifici pirotecnici – prosegue l’ex ministro – rappresentano un grande pericolo sia per le persone che per gli animali. I selvatici possono anche ...

Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 30 dicembre 2018 : Bilancia e Cancro pronti per Capodanno - Toro in crescita : Oroscopo Paolo Fox, Oggi 30 dicembre 2018: l'Acquario pronto a vivere grandi esperienze, Gemelli verità emergono dall'amore, gli altri segni?

Auguri di Capodanno - buon anno 2019 : frasi divertenti - spiritose - originali per WhatsApp - Messenger : Sono tanti i siti che permettono di fare gli Auguri di Capodanno con pochi clik. Ecco alcuni dei più originali.

Castellammare - Capodanno stabiese - iniziato il conto alla rovescia. Attesa per il concerto di Sal da Vinci : ...artista napoletano voluto fortemente dall'assessore allo spettacolo Lello Radice che lo ha inserito nel cartellone degli eventi natalizi come punta di diamante di una serie innumerevole di spettacoli ...

Tutto pronto per il Capodanno a piazza della Rocca : Nei suoi spettacoli tante battute e gag frizzanti, perfettamente adatte ad intrattenere un pubblico variegato di tutte le età. Ed è proprio questo l'obiettivo dell'evento gratuito organizzato dal ...