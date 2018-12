Capodanno | l' appello dell' Oasi felina | I botti spaventano gli animali | teneteli

Ambiente e animali - l’appello di Road to green 2020 : no ai botti di Capodanno : No ai botti di Capodanno. Questo l’appello di Road to green 2020, associazione per la promozione della sostenibilità ambientale in ogni aspetto della vita pubblica e privata. Con l’arrivo della notte di San Silvestro, si ripropone la questione dei fuochi d’artificio. Da un lato associazioni ambientaliste e per la protezione degli animali, che da anni chiedono a gran voce che vengano messi al bando, dall’altro amministrazioni e privati cittadini ...