Camusso lancia l' allarme sulla manovra | ' Tra due anni prevede pane e acqua per tutti'

Blastingnews

(Di domenica 30 dicembre 2018) La legge di bilancio voluta da Lega e Movimento Cinque Stelle non gode della simpatia dei sindacati. O almeno è questo quello che filtra da un'intervista rilasciata da Susanna, segretario generale della Cgil, a Il Fatto Quotidiano. Un'ampia analisi che manifesta tutto il dissenso della leader della sigla sindacale che non nasconde preoccupazione su quello che potrebbe essere il destino economico dell'Italia. Non a caso a gennaio, con Cisl e Uil, è prevista una mobilitazione generale tesa a esprimere il poco gradimento dei lavoratori nei confronti delle strategie del governo per i prossimiLadelusa da Quota 100 Lasembra essere particolarmente delusa da Quota 100. La misura che consentirebbe di anticipare il momento della pensione previsto dalla Fornero non è esattamente ciò che i sindacati auspicavano. Non si tratta, infatti, di un'abrogazione della ...