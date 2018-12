Campania | De Luca | ' Nel 2019 il piano per il lavoro | concorso per 10mila ragazzi'

Blastingnews

(Di domenica 30 dicembre 2018) ll nuovo anno darà la svolta per quanto riguarda la situazione lavorativa e occupazionale in. Ad annunciarlo è il presidente della Regione, Vincenzo De, intervenuto in un incontro aperto agli organi di stampa in una conferenza di fine anno. "Tra marzo e aprile- ha dichiarato De- partirà ilregionale per ilcon il quale saranno avviate le procedure per i concorsi per la selezione di circa dieci milae ragazze".Il progetto regionale per ilI selezionati andranno a fare formazione nei quasi trecento enti locali che hanno aderito al progetto regionale. La Regione pagherà 1.000 euro mensili solamente per il primo anno, al termine del quale tutti i selezionati saranno stabilizzati. Il presidente della Regioneha definito l'atto menzionato come il progetto più serio in Italia volto al, sottolineando il proprio ...