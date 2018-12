Calendario Mondiali sci alpino 2019 | programma | orari e tv Le date della manifestazione

Calendario Mondiali sci di fondo 2019 : programma - orari e tv : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Per quanto concerne lo sci di fondo la data segnata col circoletto rosso in casa Italia è quella del 21 febbraio, giorno in cui si terrà la sprint in tecnica libera, nella quale Federico Pellegrino è tra i favoriti per la medaglia ...

Nuoto - il Calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Dai Campionati Italiani ai Mondiali : Una stagione decisamente importante è quella che si prospetta all’orizzonte nel Nuoto. Ci troviamo nel biennio olimpico che porterà ai Giochi di Tokyo 2020 e l’avventura della Nazionale Italiana sarà improntata su questo aspetto. Nel 2019 l’evento clou saranno i Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud) e gli Assoluti primaverili a Riccione saranno il primo vero banco di prova per staccare il biglietto per l’evento e ...

Lotta - il Calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Europei e Mondiali sulla strada di Tokyo 2020 : Il 2018 sta ormai per andare in archivio ed il circuito maggiore della Lotta è andato in letargo già da diverse settimane, perciò andiamo ad elencare i principali eventi internazionali che ci aspettano nel 2019. Dopo i primi mesi in cui andranno in scena diverse kermesse in giro per l’Europa, ad aprile si comincerà a fare maledettamente sul serio con gli Europei Assoluti di Bucarest, in Romania, in cui l’Italia punterà sicuramente ad ...

Judo - il Calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Europei e Mondiali sulla strada di Tokyo 2020 : Sono passate due settimane dalla chiusura ufficiale della stagione 2018 del circuito maggiore di Judo, ma è già il momento di proiettarci verso il 2019 andando a ricapitolare il folto programma di eventi che ci aspetta. La prossima stagione sarà fondamentale per la qualificazione olimpica a Tokyo 2020, infatti il ranking olimpico che assegnerà i pass nelle varie categorie di peso darà più valore ai risultati conseguiti negli ultimi 12 mesi del ...

Basket - il Calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Eurolega e Mondiali i piatti forti : Si avvicina una stagione cestistica 2019 ricchissima di eventi, sia per quanto riguarda il Basket di club che per il comparto relativo alle Nazionali. Il concetto vale per entrambi i sessi, dal momento che tra gli uomini, NBA a parte, ci sono le quattro coppe europee (le due ULEB e le due FIBA) più i Mondiali di settembre in Cina, mentre tra le donne il vertice dell’attività è costituito dagli Europei di fine giugno-inizio ...

Ciclismo su pista - il Calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Europei e Mondiali il clou della stagione : Il 2019 sarà ricco di appuntamenti importanti per il Ciclismo su pista. La stagione ripartirà a gennaio con le ultime due tappe della Coppa del Mondo: dal 18 al 20 a Cambridge (Nuova Zelanda) e dal 25 al 27 a Hong Kong. Dal 27 febbraio al 3 marzo si svolgeranno a Pruszkow (Polonia) i Mondiali, che saranno anche l’ultimo grande appuntamento della stagione agonistica. Si tornerà poi in pista nel mese di luglio, in cui dal 9 al 14 Gand (Belgio) ...

Canoa slalom - Calendario 2019 : date e programma di tutti gli eventi. Europei - Mondiali… : La stagione 2019 della Canoa slalom inizierà il 30 maggio con gli Europei, che andranno in scena a Pau (Francia) fino al 2 giugno. Il mese di giugno offrirà poi anche le prime tre tappe della Coppa del Mondo: dal 14 al 16 a Lee Valley (Gran Bretagna), dal 21 al 23 a Bratislava (Slovacchia) e dal 28 al 30 a Tacen (Slovenia). Luglio dedicato invece alle competizioni giovanili visto che dal 4 al 7 si volgeranno a Liptovsky Mikulas (Slovacchia) gli ...

Canoa velocità - Calendario 2019 : date e programma di tutti gli eventi. Mondiali - Giochi Europei… : La stagione 2019 della Canoa velocità inizierà il 24 maggio con la prima tappa della Coppa del Mondo, che si svolgerà a Poznan (Polonia). Nel fine settimana successivo ci sarà poi subito la seconda ed ultima tappa a Duisburg (Germania). Dal 21 al 30 giugno riflettori puntati su Minsk (Bielorussia) per i Giochi Europei, dove anche la Canoa velocità sarà protagonista. Altra gara continentale dall’11 al 14 luglio con gli Europei Junior e Under23 a ...

Taekwondo - il Calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Mondiali a maggio - a Roma la prima tappa del Grand-Prix : Sarà un 2019 particolarmente ricco per il Taekwondo. La lotta per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 entrerà nel vivo e tutti gli atleti cercheranno di non fallire gli appuntamenti più importanti per strappare il biglietto per il Giappone. L’Italia si giocherà la sua carte principale con Vito Dell’Aquila, in corsa nella categoria di peso dei -58 kg e protagonista di un 2018 di primissimo piano. I tornei organizzati ...

Tuffi - il Calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Coppa Tokyo 2020 - World Series - Mondiali ed Europei : Una stagione molto intensa ci aspetta nel mondo dei Tuffi nel 2019. Dal trampolino e dalla piattaforma vedremo tante gare di valore a cominciare dal mese di febbraio con il FINA Grand Prix e la Coppa Tokyo 2020, passando per il circuito delle World Series e arrivando ai Mondiali a Gwangju (Corea del Sud) e agli Europei a Kiev (Ucraina). Un menù ricchissimo in cui la nostra Nazionale vorrà ben rappresentare il Bel Paese andando a caccia di ...

Calendario Mondiali rugby 2019 : date - programma - orari e tv dalla fase a gironi alla finale : Nel prossimo anno finalmente sarà tempo di Mondiali per la palla ovale: in Giappone infatti tra il 20 settembre ed il 2 novembre si disputerà la Coppa del Mondo di rugby. L’Italia è inserita nella Pool B con Nuova Zelanda, Sudafrica, Namibia e Canada. L’obiettivo degli azzurri, vista anche la composizione del raggruppamento, è quello di arrivare al terzo posto per staccare il pass per la manifestazione del 2023. L’Italia ...

Atletica - il Calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Diamond League - Golden Gala e Mondiali : Il 2019 si preannuncia particolarmente ricco per l’Atletica leggera, la stagione preolimpica sarà infarcita di diversi eventi e incomincerà a tutti gli effetti la corsa verso Tokyo 2020. Il calendario prevede diverse competizioni di punta dove i vari campioni si affronteranno per la conquista delle medaglie e dei titoli più importanti, ne vedremo delle belle sia nel corso della stagione indoor che di quella outdoor anche perché usciremo un ...

Canottaggio - il Calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Appuntamento a fine agosto con i Mondiali di Linz : Saranno tre le tappe di Coppa del Mondo di Canottaggio nel 2019: si inizierà da Plovdiv a maggio per poi passare da Poznan a giugno e chiudere a Rotterdam a luglio. In mezzo ci saranno gli Europei a Lucerna tra fine maggio ed inizio giugno, mentre il clou della stagione si terrà a Linz, in Austria, località che ospiterà i Mondiali a fine agosto. calendario Canottaggio 2019 10-12 maggio Coppa del Mondo Plovdiv Bulgaria 18-19 maggio Europei junior ...

Vela - il Calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Mondiali e Europei decisivi per la qualificazione olimpica - si parte a Miami con la Coppa del Mondo : Mancano ormai due giorni allo scadere del 2018 ed è già tempo di proiettarci alla prossima stagione della Vela. Il 2019 sarà un anno fondamentale per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, infatti verranno assegnati altri 61 pass tramite i Campionati del Mondo delle varie classi olimpiche. Complessivamente saranno sei le rassegne iridate in programma nella prossima stagione, a partire da metà luglio con i Mondiali Laser Radial fino a ...