Calciomercato Torino | obiettivo Lazzari per cercare la qualificazione in Europa

Il Calciomercato oggi – Asse Milano-Torino-Londra : Il calciomercato oggi – Si avvicina sempre di più la finestra di mercato di gennaio, le squadre del campionato di Serie A sono al lavoro per completare le rose in vista della seconda parte di stagione, Asse Torino-Milano-Londra sempre più calda. Partiamo dai difensori, sempre più vicino l’addio alla Juventus di Daniele Rugani, sembra essere giunta al capolinea l’esperienza del difensore con il club bianconero, l’addio dovrebbe ...

Calciomercato Torino - Cairo annuncia : “non faremo mercato” : Calciomercato Torino, Urbano Cairo ha voluto mettere a tacere sin da subito ogni possibile voce di mercato attorno al suo club Calciomercato Torino – “Mercato invernale per il Toro? Mazzarri non mi ha fatto domande per avere giocatori in più, semmai preferisce una panchina più corta per dare spazio ai giovani. La squadra mi sembra forte e sta crescendo, abbiamo buone qualità e non mi sembra il caso di fare interventi ...

Il Calciomercato oggi – Caos in casa Torino - doppia cessione : Il calciomercato oggi – Si è giocata la 16^ giornata del campionato di Serie A, nella serata di ieri sono scese in campo Torino e Juventus, partita molto intensa ma che non ha regalato grande spettacolo. Buona prestazione da parte della squadra di Walter Mazzarri e sconfitta che sembra immeritata, gli uomini di Allegri conquistano il successo grazie alla rete di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore. Ma in casa Torino è Caos. Nel ...

Calciomercato Milan - può arrivare Simone Zaza dal Torino! : Calciomercato Milan – Il Milan è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro il Torino, prestazione non entusiasmante dei rossoneri, molto meglio i granata. Al termine della partita è arrivato l’annuncio da parte di Leonardo, l’attaccante Ibrahimovic non indosserà nuovamente la maglia del Milan, altra stagione con i Galaxy per lo svedese. Il Milan si è messo alla ricerca di un nuovo obiettivo per il ruolo di ...

Il Calciomercato oggi – Panchine Serie A - due situazioni delicate ed il caso al Torino : Il calciomercato oggi – La 14^ giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione, nella giornata di sabato pesante sconfitta del Bologna sul campo della Sampdoria, la situazione di classifica è sempre più delicata, la squadra ad oggi sarebbe retrocessa. La panchina di Filippo Inzaghi è sempre più traballante, nelle ultime ore è arrivato un provvedimento da parte della dirigenza: ritiro ...

Il Calciomercato oggi – Maxi-operazione tra Torino e Spal : Il calciomercato oggi – Torino-Spal, si pensa ad una Maxi-operazione di mercato. Si avvicina la 14^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante soprattutto per le zone basse della classifica. In particolar modo scontro salvezza quello tra Spal ed Empoli, la squadra di Semplici non può permettersi un nuovo passo falso, deve conquistare i tre punti per evitare spiacevoli sorprese. Il club granata invece ha fallito la ...

Calciomercato Torino - l’ultima idea per il centrocampo : Petrachi si muove in vista della sessione invernale : Torino, Petrachi ed Urbano Cairo sondano il mercato in vista della sessione di gennaio che è alle porte: le novità in casa granata José Machin è finito nel mirino del Torino di Urbano Cairo. Il patron, granata ed il fido Petrachi, avrebbero messo gli occhi sul centrocampista del Pescara che tanto bene sta facendo in questa annata in serie B. Secondo Tuttosport, il club granata sarebbe in procinto di presentare un’offerta già nella ...

Calciomercato Bari - innesto super per la Serie D : il rinforzo arriva dal Torino : Calciomercato Bari – Dopo la mancata iscrizione nel campionato di Serie B è iniziato un nuovo progetto per il Bari, è arrivato il presidente De Laurentiis con l’obiettivo di portare in pochi anni il club in Serie B. La squadra sta dominando il girone I, si tratta infatti di una corazzata per la categoria ma il club non ha nessuna intenzione di rimanere a guardare. Si avvicina sempre di più un colpo per la difesa, si tratta di ...

Calciomercato Torino - la pazza idea di Petrachi arriva dall’Inter : Calciomercato Torino il club granata alle prese con la pianificazione delle mosse da mettere in atto nel mese di gennaio: le ultime novità Calciomercato Torino – Il Torino sta pianificando la sessione di mercato di Gennaio. Il club granata potrebbe cedere qualche pedina come Edera, già con le valigie in mano, ma in entrata Petrachi qualcosa farà di certo, per dare l’assalto alla zona Europa. Secondo le ultime indiscrezioni che ...

Il Calciomercato oggi – Le mosse del Torino per gennaio : Il calciomercato oggi – Il Torino è reduce dal fantastico successo in campionato contro la Sampdoria, 1-4 che ha rilanciato la squadra di Walter Mazzarri per le zone alte della classifica. L’intenzione del club granata è quella di rinforzare la rosa già nel mercato di gennaio mentre hanno convinto Djidji ed Ola Aina che si apprestano al riscatto. Al contrario sono pronti alla cessione Bremer e Laynco, due calciatori che hanno ...

