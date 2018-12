Calciomercato Roma | Muriel si offre ai rossoneri | sfida col Milan

Roma - Di Francesco : 'Ritrovata la nostra identità - giovani in crescita. Calciomercato? Qualcosa si muoverà' : Terza vittoria nelle ultime quattro: la Roma chiude al meglio il suo 2018. Grazie ai gol di Cristante e Under, i giallorossi stendono il Parma in trasferta e rientrano in piena zona Europa, a -2 dalla ...

Calciomercato - Roma su Tsygankov della Dinamo Kiev. Il Genoa insiste per Sturaro : La Roma pensa al mercato e lo fa inseguendo una linea chiara: investire sui giovani. Monchi è al lavoro e, dopo gli arrivi in estate dei vari Kluivert, Coric, Cristante e Zaniolo, prosegue nella ...

Calciomercato Roma - Monchi su Inter e Zaniolo : ... che lo ha portato agli ordini di Spalletti, non va a siglare il suo primo gol in Serie A? Una magia da campione consumato che ha fatto il giro del mondo e ha fatto entrare il nome del ragazzo nei ...

Calciomercato : Simeone interessato a un difensore della Roma : C’è aria di rivoluzione in casa Atletico Madrid: in estate, i colchoneros perderanno Filipe Luis e Juanfran a parametro zero, e anche Godin sarebbe orientato all’addio a fine stagione. Come se non bastasse, il Bayern Monaco ha intenzione di pagare la clausola di Lucas Hernandez, altro tassello importante della retroguardia di Simeone. Il Cholo sta cominciando a perlustrare il mercato per individuare i sostituti dei partenti e, ...

Calciomercato Roma - tre giocatori in uscita a gennaio : A pochi giorni dall’inizio del mercato di gennaio, il ds della Roma Monchi è già al lavoro sul fronte cessioni. Sono almeno tre i giocatori che non rientrano più nei piani del tecnico Di Francesco: Coric, Marcano e Schick. Il talento croato, acquistato in estate, non ha avuto modo di mostrare le sue qualità nei pochi spezzoni che gli sono stati concessi. Il club giallorosso potrebbe quindi prestarlo per concedergli il minuto di cui ...

Calciomercato Roma - Schick in partenza ma ha poco mercato : Calciomercato Roma, Schick IN partenza MA CON poco mercato- Patrick Schick è forse la più grande delusione del progetto sportivo firmato Monchi-Di Francesco. Arrivato dalla Sampdoria nell’estate del 2017, dopo un grande campionato, l’attaccante all’ombra del Colosseo non è mai riuscito a esprimersi ai suoi livelli. Una maglia troppo pesante per lui, forse, quella della […] L'articolo Calciomercato Roma, Schick in partenza ...

Calciomercato Roma - Manolas passa con Raiola : Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, il difensore avrebbe concluso il suo rapporto professionale col procuratore Ioannis Evangelopoulos per passare nella scuderia di Mino Raiola . Sarà l'agente ...

Calciomercato - offerto un difensore della Premier League a Inter e Roma : Il nuovo corso del Chelsea con Maurizio Sarri in panchina non prevede più spazio per Gary Cahill, che quest’anno in Premier League ha giocato solo ventuno minuti. Con la riapertura del mercato nel mese di gennaio potrebbe essere già tempo di cambiare aria per il difensore inglese che, secondo TMW, è stato proposto dal suo entourage a Inter e Roma. Nelle fila nerazzurre Cahill potrebbe coprire un’eventuale partenza di ...

Calciomercato Roma - Monchi deve rinforzare la rosa : ecco il nome : Calciomercato Roma – Monchi l’ha sempre detto: la Roma deve lavorare sui giovani e i talenti in prospettiva futura, talenti che potranno costruire una squadra che, unita allo stadio nuovo, potrà far vedere grandi cose e perché no giocarsi la lotta al titolo. leggi anche —> svincolati 2019, le occasioni da non perdere Una cosa […] L'articolo Calciomercato Roma, Monchi deve rinforzare la rosa: ecco il nome proviene da ...

JUVENTUS ROMA - DI FRANCESCO 'DOVREMO ESSERE PERFETTI'/ 'Necessario tornare sul Calciomercato' : Eusebio Di FRANCESCO non ha dubbi, in vista di JUVENTUS ROMA toglierebbe Mandzukic alla squadra di Allegri. Sottolinea: 'Vorrei avere 11 Mandzukic'

Calciomercato Roma - i giallorossi provano a stringere per Van Aanholt : Calciomercato Roma – La Roma si prepara ad offrire 25 milioni di sterline per il laterale difensivo del Crystal Palace, Patrick Van Aanholt. Secondo quanto riportato dal Sun, i giallorossi sarebbero alla ricerca di un nuovo terzino sinistro e hanno identificato Van Aanholt come uno dei loro obiettivi principali a gennaio. Il 28enne è stato […] L'articolo Calciomercato Roma, i giallorossi provano a stringere per Van Aanholt proviene ...

Calciomercato Roma - ritorno al passato? Idea Schick alla Samp per Defrel : Calciomercato Roma – Patrik Schick continua a non convincere all’interno della rosa di Eusebio Di Francesco. Acquisto dalla Sampdoria nel corso della sessione estiva 2017 di Calciomercato per 30 milioni di euro, per diversi motivi l’attaccante ceco non è riuscito a brillare in campo con la maglia della Roma. E questo nonostante nelle scorse settimane […] L'articolo Calciomercato Roma, ritorno al passato? Idea Schick alla ...

Calciomercato Roma - a gennaio Schick potrebbe tornare alla Sampdoria (RUMORS) : Il presidente Pallotta si è dimostrato piuttosto spazientito dalle recenti prestazioni della Roma, tanto che pure mister Di Francesco è stato messo sotto esame dopo Roma-Genoa. A gennaio, così, a rischiare potrebbe essere anche Monchi, ovviamente in base al mercato di riparazione che effettuerà. Schick verso il prestito Patrik Schick, acquistato dalla Roma per 40 milioni, in questa stagione è stato impiegato poco e quando ha giocato non ha ...

