Calciomercato Napoli | su Allan piomba anche Guardiola

Malcuit è l’ennesima lezione di Calciomercato del Napoli : Un assist e mezzo Nella sua analisi tattica, Alfonso Fasano ha evidenziato come due dei tre gol del Napoli siano nati da giocate di Kevin Malcuit. Da situazioni non casuali, anzi da meccanismi che Ancelotti ha pensato e attuato per il suo Napoli. È il momento in cui si concretizza il calciomercato fatto dalla società partenopea in estate: il tecnico ha chiesto un esterno basso in grado di attaccare molto, di avanzare sulla fascia con qualità, di ...

Calciomercato Napoli - blitz del PSG per quattro azzurri : Nel colloquio tra il Ds del PSG Henrique e quello azzurro Giuntoli - spiega 'Rai Sport' - la società francese ha chiesto informazioni anche su Koulibaly , Insigne , Ghoulam e Zielinski . ...

Calciomercato Napoli - super offerta al Cagliari per Barella : le ultime : Calciomercato Napoli – Il mercato di gennaio entra nel vivo e il Napoli vuole essere il protagonista della rincorsa scudetto con la Juventus, ora, distante a 9 punti. Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, è da tempo nel mirino della SSC Napoli. Piace a Giuntoli e a tutta la dirigenza partenopea, essendo anche fra i migliori per rendimento della stagione in […] L'articolo Calciomercato Napoli, super offerta al Cagliari per ...

Calciomercato Napoli - Pavard primo nella lista : si complica Todibo : Calciomercato Napoli – Gli otto punti di svantaggio sulla Juventus, ora, iniziano a pesare per Carlo Ancelotti che vuole assolutamente diminuire il gap con i bianconeri. Il tecnico azzurro ha infatti espressamente richiesto dei rinforzi ad Aurelio De Laurentiis che, a sua volta, ha dato mandato al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di esaudire le […] L'articolo Calciomercato Napoli, Pavard primo nella lista: si complica ...

Calciomercato Napoli - Tonali è l’idea per il centrocampo : le ultime : Calciomercato Napoli – Il mercato sta per entrare nel vivo e quali protagoniste possono essere migliori di Napoli, Inter e Juventus? Si sta quindi entrando nel vivo del mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. leggi anche —> le parole di De Laurentiis su Meret Joachim Andersen: Inter, Juventus […] L'articolo Calciomercato Napoli, Tonali è l’idea per il centrocampo: le ...

Calciomercato Napoli - Pavard nei sogni di Ancelotti : le ultime : Calciomercato Napoli – Gli otto punti di svantaggio sulla Juventus, ora, iniziano a pesare per Carlo Ancelotti che vuole assolutamente diminuire il gap con i bianconeri. Il tecnico azzurro ha infatti espressamente richiesto dei rinforzi ad Aurelio De Laurentiis che, a sua volta, ha dato mandato al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di esaudire le […] L'articolo Calciomercato Napoli, Pavard nei sogni di Ancelotti: le ultime ...

INTER NAPOLI - SPALLETTI 'ANCELOTTI FA DAVVERO PAURA' / 'Calciomercato? Non c'è qualcosa di meglio dei nostri' : Luciano SPALLETTI ha parlato alla vigilia di INTER NAPOLI, ammettendo la grande stima e anche un po' il timore nei confronti del collega Carlo Ancelotti.

Calciomercato Napoli - De Laurentiis pensa ad un regalo per Ancelotti : Calciomercato Napoli – Il mercato sta per entrare nel vivo e quali protagoniste possono essere migliori di Napoli, Inter e Juventus? Si sta quindi entrando nel vivo del mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. leggi anche —> le parole di De Laurentiis su Meret Joachim Andersen: Inter, Juventus […] L'articolo Calciomercato Napoli, De Laurentiis pensa ad un regalo per Ancelotti ...

Calciomercato Napoli - arriverà uno tra Tonali - Andersen e Todibo : Calciomercato Napoli – Il mercato sta per entrare nel vivo e quali protagoniste possono essere migliori di Napoli, Inter e Juventus? Si sta quindi entrando nel vivo del mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. Juventus, non solo giovani —> il colpo Pogba non si molla Joachim Andersen: Inter, Juventus […] L'articolo Calciomercato Napoli, arriverà uno tra Tonali, Andersen e Todibo ...

Calciomercato - il Napoli ha le mani su Almendra del Boca Juniors : Agustìn Almendra, uno dei migliori prospetti del calcio argentino, è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli. La dirigenza azzurra ha blindato il centrocampista del Boca Juniors, classe ...

Calciomercato : maxi offerta del Psg per un gioiello del Napoli : Dopo la rottura con Rabiot, che non prolungherà il proprio contratto con il Paris Saint Germain, lo sceicco Al Khelaifi si tuffa nel mercato alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo. Stando al Corriere dello Sport, i parigini sarebbero interessati ad Allan, motorino del centrocampo del Napoli. Nei giorni scorsi, l’agente del brasiliano avrebbe incontrato il ds azzurro Giuntoli per comunicare l’interesse del club francese, ...