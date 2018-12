Calciomercato Inter | no a Mourinho | Ausilio va avanti con Spalletti

Calciomercato Inter - occhi su Brazao : il brasiliano classe 2000 è il portiere del futuro : Il presente dice Samir Handanovic, ma l' Inter si sta già muovendo per trovare il portiere del futuro . Mirino ben puntato e obiettivo individuato, la società nerazzurra è molto Interessata a un ...

Calciomercato Inter - le verità di Ausilio a Di Marzio : Mourinho - Modric e le strategie future : Non è che dico no, io vorrei avere tutti i migliori calciatori del mondo. Ma ci sono momenti in cui te lo puoi permettere e altri momenti in cui, in modo sincero, devi dire no. Al di là che non ci ...

Calciomercato Inter - Marotta sfida la Juventus per Romero : Calciomercato Inter – Il nuovo amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Beppe Marotta, getta il guanto di sfida al suo ex club. Un duello che per diventare una lotta all’ultimo punto in classifica per strappare uno scudetto che ormai è di proprietà della squadra bianconera da sette anni, e tutto fino a questo momento lascia pensare […] L'articolo Calciomercato Inter, Marotta sfida la Juventus per Romero ...

Calciomercato Inter - Ausilio non chiude a Modric la prossima estate : Calciomercato Inter – “Mai dire mai”. Così ha risposto Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, a Gianluca Di Marzio quando l’esperto di Calciomercato gli ha chiesto se vi ritenesse che vi fossero possibilità di riapertura della trattativa per Luka Modric. Una frase brevissima pronunciata nel corso dell’Intervista che Sky Sport manderà in onda il prossimo 30 […] L'articolo Calciomercato Inter, ...

Calciomercato Roma - Monchi su Inter e Zaniolo : ... che lo ha portato agli ordini di Spalletti, non va a siglare il suo primo gol in Serie A? Una magia da campione consumato che ha fatto il giro del mondo e ha fatto entrare il nome del ragazzo nei ...

INTER NAPOLI - SPALLETTI 'ANCELOTTI FA DAVVERO PAURA' / 'Calciomercato? Non c'è qualcosa di meglio dei nostri' : Luciano SPALLETTI ha parlato alla vigilia di INTER NAPOLI, ammettendo la grande stima e anche un po' il timore nei confronti del collega Carlo Ancelotti.

Calciomercato : Simeone interessato a un difensore della Roma : C’è aria di rivoluzione in casa Atletico Madrid: in estate, i colchoneros perderanno Filipe Luis e Juanfran a parametro zero, e anche Godin sarebbe orientato all’addio a fine stagione. Come se non bastasse, il Bayern Monaco ha intenzione di pagare la clausola di Lucas Hernandez, altro tassello importante della retroguardia di Simeone. Il Cholo sta cominciando a perlustrare il mercato per individuare i sostituti dei partenti e, ...

Calciomercato Inter - Milinkovic-Savic possibile obiettivo per giugno : Calciomercato Inter – Due giorni fa Sergej Milinkovic-Savic ha effettuato finalmente una rete e ritrovato sorriso. Il centrocampista serbo, dopo ben 90 giorni di digiuno, è riuscito a ritrovare la gioia del gol nella sfida dello stadio Olimpico, vinta dalla sua Lazio per 3-1 contro il Cagliari. Una marcatura che però non ha affatto allontanato […] L'articolo Calciomercato Inter, Milinkovic-Savic possibile obiettivo per giugno ...

Calciomercato Inter - Nainggolan sospeso : riprende quota l’ipotesi Cina : Calciomercato Inter – L’Inter che ha deciso di escludere dall’attività agonista di Radja Nainggolan per un non ben specificato motivo è senza dubbio la notizia del giorno in casa nerazzurra. Un vero e proprio caso, dovuto, secondo quanto riportato da Sky Sport, a dei numerosi ritardi alle sedute di allenamento ad Appiano Gentile. Un ultimo […] L'articolo Calciomercato Inter, Nainggolan sospeso: riprende quota ...

Calciomercato Milan - per Fabregas spunta l’interesse di un club francese : Non c’è solo il Milan su Cesc Fabregas: il Monaco, infatti, è pronto a soddisfare le richieste del Chelsea pur di mettere le mani sul centrocampista spagnolo, che non rientra nei piani di Maurizio Sarri. La squadra del principato, allenata da Thierry Henry, ha necessità di rinforzarsi per salvare il salvabile in una stagione davvero infausta. Secondo il Mundo Deportivo, il Monaco avrebbe pronto un biennale da 10 milioni netti ...

Calciomercato - offerto un difensore della Premier League a Inter e Roma : Il nuovo corso del Chelsea con Maurizio Sarri in panchina non prevede più spazio per Gary Cahill, che quest’anno in Premier League ha giocato solo ventuno minuti. Con la riapertura del mercato nel mese di gennaio potrebbe essere già tempo di cambiare aria per il difensore inglese che, secondo TMW, è stato proposto dal suo entourage a Inter e Roma. Nelle fila nerazzurre Cahill potrebbe coprire un’eventuale partenza di ...

Calciomercato Inter - Modric : i nerazzurri provano a stringere già a gennaio : Calciomercato Inter – Che l’Inter nel corso della sessione estiva di Calciomercato abbia fatto di tutto per portare all’ombra della Madonnina Luka Modric, colui che sarebbe diventato pochi mesi dopo il giocatore vincitore dell’ultima edizione del Pallone d’Oro, è cosa nota. Molto di meno lo è ciò che starebbe facendo il club nerazzurro sotto traccia […] L'articolo Calciomercato Inter, Modric: i nerazzurri ...

Chievo-Inter - le indicazioni di Calciomercato di Marotta : Si sta giocando la gara di campionato tra Chievo ed Inter, prima del match interessanti indicazioni da parte di Marotta ai microfoni di Sky Sport: “È normale che ci sia la massima concentrazione. Sappiamo che il Chievo sta attraversando un momento di forma, rischia di metterci in difficoltà. Il mercato di Gennaio offre poco a livello di qualità. Sarà molto difficile trovare giocatori giusti da prendere in questa sessione. L’obiettivo ...