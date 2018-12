Calciomercato Bologna | chiusi due super colpi | ecco come cambia l’11 FOTO ...

Il Calciomercato oggi – Doppio colpo del Bologna : Il calciomercato oggi – Si è giocata la 19^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni anche per le zone basse della classifica. Ha bisogno di rinforzi il Bologna, situazione difficilissima per la squadra di Filippo Inzaghi, la dirigenza ha chiuso nelle ultime ore per un Doppio colpo, si tratta del centrocampista del Torino Soriano e dell’attaccante Sansone. Si tratta di due colpi di altissimo ...

Calciomercato Bologna - boom per gennaio : i primi due colpi vanno in porto : Calciomercato Bologna, il patron Saputo è pronto a metter mano al portafogli dopo l’inizio di stagione non positivo Roberto Soriano e Nicola Sansone saranno, secondo Skysport, i primi due acquisti del mercato di gennaio del Bologna. La squadra di Pippo Inzaghi, che sarà riconfermato anche dopo la sconfitta di Napoli, subirà un notevole scossone dal mercato, con diversi acquisti in arrivo. Sansone per l’attacco e Soriano per il ...

Calciomercato Bologna - la squadra necessita di rinforzi : i nomi per Inzaghi [GALLERY] : 1/8 Filippo Inzaghi Francesca Soli/LaPresse ...

Calciomercato Bologna - a gennaio rischio rivoluzione a prescindere da Inzaghi [GALLERY] : 1/7 Massimo Paolone/LaPresse ...

Calciomercato Bologna - per la fascia c'è Spinazzola : Bologna - Il primo colpo del mercato di gennaio sarà quasi certamente Leonardo Spinazzola : l'esterno non è soltanto nel mirino del diesse Riccardo Bigon , è già un affare che il club rossoblù potrà ...

Calciomercato Bologna - dialogo Bigon-Paratici : sul tavolo due nomi : Potrebbero arrivare dalla Juventus i primi due rinforzi di gennaio per il Bologna. Dopo aver momentaneamente confermato Inzaghi sulla panchina dei felsinei, il presidente Saputo ha affermato che investirà nel mercato per scongiurare il pericolo della retrocessione in Serie B. Si è già messo all’opera il ds Bigon che, secondo quanto scrive il Corriere di Torino, si sarebbe incontrato con Fabio Paratici, l’uomo mercato della ...

Calciomercato Bologna - il primo innesto per gennaio potrebbe arrivare dalla Juventus : Calciomercato Bologna, il ds degli emiliani Bigon è in contatto con la Juventus per mettere a segno il primo acquisto della sessione invernale Il Bologna ha deciso di confermare Filippo Inzaghi sulla panchina. Adesso il tecnico dei felsinei affronterà una prova non certo semplice contro il Milan per conquistarsi la definitiva fiducia da parte della società, intanto il presidente Saputo assieme al fido Bigon stanno pensando a come ...

Calciomercato Bologna - incontro con la Juventus per Kean e Sturaro : Altra sconfitta contro l'Empoli per il Bologna, terzultimo in classifica e senza vittorie ormai da otto partite. Momento difficile per i rossoblù, che ragionano sul futuro. Non quello della panchina, ...

Calciomercato - oggi incontro Juventus-Bologna : si è parlato di Kean e Sturaro (RUMORS) : Tra poco meno di un mese inizierà il mercato invernale, e molte società stanno già avviando contatti e trattative per rinforzare le proprie rose. Quest'oggi - stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio - a Milano ci sarebbe stato un vertice tra il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, e il suo omologo del Bologna, Riccardo Bigon. I rossoblu stanno vivendo un momento un po' delicato, e per questo motivo sono alla ricerca di ...

Calciomercato Bologna - Bigon pianifica tre colpi (uno per reparto) e sogna un grande ritorno : Calciomercato Bologna, Bigon sta lavorando su diversi fronti per rafforzare la rosa di Inzaghi in vista della seconda parte di stagione Calciomercato Bologna, il ds del club emiliano Bigon, sta lavorando per rafforzare la rosa di Pippo Inzaghi (per ora). La squadra necessita di rinforzi e la dirigenza ha fatto sapere che metterà mano al portafogli per portare un innesto per reparto, in modo da rendere più competitivo il Bologna, in ...

Calciomercato : Bologna - Genoa e Sampdoria tentano il grande colpo in attacco [NOME e DETTAGLI] : Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali ma le squadre del massimo torneo italiano continuano la preparazione in vista della ripresa. Si avvicina l’inizio del Calciomercato e tre club che si candidano ad essere grandi protagonisti sono Bologna, Genoa e Sampdoria. Il momento in campionato non è entusiasmante, le ultime partite possono essere considerate deludenti e le posizioni soprattutto di Juric ed ...

Calciomercato - Bologna-Fiorentina : derby per Sansone : BOLOGNA - Bologna e Fiorentina contro. Non solo tra una settimana al Dall'Ara, ma anche alla riapertura del mercato: dove troveranno un avversario in più, il Parma . Nei desideri c'è Nicola Sansone , ...

Il Calciomercato oggi – Bologna - tre innesti a gennaio : Il calciomercato oggi – Il Bologna non sta attraversando un momento entusiasmante, la squadra di Filippo Inzaghi è reduce dal pareggio contro il Chievo, prestazione che non ha convinto per questo la posizione dell’allenatore ex Venezia può essere considerata traballante. La dirigenza è al lavoro per rinforzare la rosa, la squadra rossoblu nella prima parte di stagione ha evidenziato alcune lacune soprattutto nel reparto offensivo e ...

Calciomercato Bologna - tre innesti a gennaio : i nomi sul taccuino [FOTO] : 1/8 Massimo Paolone/LaPresse ...