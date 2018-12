Calcio | il Bologna conferma Inzaghi

Il Calciomercato oggi – Doppio colpo del Bologna : Il calciomercato oggi – Si è giocata la 19^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni anche per le zone basse della classifica. Ha bisogno di rinforzi il Bologna, situazione difficilissima per la squadra di Filippo Inzaghi, la dirigenza ha chiuso nelle ultime ore per un Doppio colpo, si tratta del centrocampista del Torino Soriano e dell’attaccante Sansone. Si tratta di due colpi di altissimo ...

Calciomercato Bologna - boom per gennaio : i primi due colpi vanno in porto : Calciomercato Bologna, il patron Saputo è pronto a metter mano al portafogli dopo l’inizio di stagione non positivo Roberto Soriano e Nicola Sansone saranno, secondo Skysport, i primi due acquisti del mercato di gennaio del Bologna. La squadra di Pippo Inzaghi, che sarà riconfermato anche dopo la sconfitta di Napoli, subirà un notevole scossone dal mercato, con diversi acquisti in arrivo. Sansone per l’attacco e Soriano per il ...

Napoli-Bologna 3-2 - le pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Napoli-Bologna – Il Napoli soffre ma riesce a conquistare i tre punti contro il miglior Bologna della stagione. Milik porta in vantaggio due volte i partenopei, ma i felsinei rimontano con Santander e Danilo. A pochi minuti dal gong, Mertens decide la gara con un destro da fuori area. Promossi: Milik, Danilo e Pulgar. Insufficienti le prestazioni di Verdi e Dijks. Napoli (4-4-2) Meret 6 – Non può nulla sulle ...

LIVE Napoli-Bologna - DIRETTA Serie A Calcio in tempo reale : Comincerà alle 18:00 Napoli-Bologna, posticipo della 19ma giornata di Serie A. Gli azzurri devono dare una risposta dopo la partita di Milano con l’Inter e dovrà farlo senza i tre giocatori più importanti in rosa: Hamsik (problema muscolare), Koulibaly ed Insigne (squalificati per due giornate). Il Bologna arriva al San Paolo da risultati pessimi, che hanno rilegato i rossoblu in terzultima posizione a soli 13 punti, mettendo fortemente a ...

Ecco Napoli-Bologna - il San Paolo in maschera - quella di Koulibaly - per il ritorno al Calcio : ... a dispetto dell'immaginario collettivo conosce il problema del razzismo visti i numerosi casi che si verificano ogni anno nello sport di maggiore impatto in Canada: l'hockey su ghiaccio, e come ...

Calcio - Serie A 2019 : l’Inter si fa raggiungere nel recupero dal Chievo - 0-0 tra Parma e Bologna : Grossa opportunità sprecata per l’Inter, che nella 17^a giornata di Serie A 2018/2019 pareggia 1-1 contro il Chievo ultimo in classifica, allontanandosi sempre più dal Napoli, giustiziere 1-0 della Spal. I nerazzurri controllano il gioco sin da subito, e dopo una prima fase di studio sbloccano il punteggio al 39′ con Ivan Perisic, che raccoglie in mezzo all’area l’invito di D’Ambrosio, mentre nel finale lo stesso ...

PAGELLE / Bologna Milan - 0-0 - : FantaCalcio - i voti della partita - Serie A 16giornata - : PAGELLE Bologna Milan: Fantacalcio, i voti a tutti i protagonisti della partita di Serie A. Felsinei e rossoneri pareggiano senza reti al Dall'Ara.

Calcio - Bologna-Milan senza reti : nove squadre in sei punti! : E’ ufficiale: è momentaneamente bagarre per il quarto posto in Serie A. Lo conferma il pareggio a reti bianche del Milan questa sera in casa del Bologna del leggendario ex Pippo Inzaghi, protagonista di tante notti europee da calciatore con la maglia dei rossoneri. Rossoneri che mantengono il quarto posto, ma allontanano la Lazio quinta di un solo punto, dopo la sconfitta di ieri sera dei biancocelesti a Bergamo contro l’Atalanta (decide Zapata ...

Calciomercato Bologna - per la fascia c'è Spinazzola : Bologna - Il primo colpo del mercato di gennaio sarà quasi certamente Leonardo Spinazzola : l'esterno non è soltanto nel mirino del diesse Riccardo Bigon , è già un affare che il club rossoblù potrà ...